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Кран сбил тупиковые упоры: в «Бруснике» прокомментировали трагедию на стройплощадке

15 июня 2023, 09:42
Фото: АСТ-54 Вконтакте
При падении крана погибла крановщица.
В пресс-службе застройщика строительной площадки на ул. Владимира Заровного 28, где утром 15 июня упал строительный кран, рассказали, как произошла трагедия.

Строительные работы на площадке на Владимира Заровного 28, где сегодня утром погибла крановщица, ведет ООО «Брусника». В пресс-службе компании сообщили, что на момент трагедии все строительные работы на площадке были завершены. Башенный кран передвигался к месту демонтажа. Причины, по которым кран сбил тупиковые упоры, после чего опрокинулся, на данный момент неизвестны. Также в пресс-службе подтвердили смерть крановщицы:

«К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла. Мы начали внутреннее расследование».

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека на рабочем месте и тоже начал расследование. О ходе дела потребовал докладывать председатель СК РФ Бастрыкин.

Бастрыкин потребовал доложить о гибели крановщицы в Новосибирске
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Крановщица Евгения Гонекер прокомментировала падение крана на строительной площадке в микрорайоне «Европейский берег».

#Ольга Храмушкина#Смерть#Стройка#Строительство#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Александр Бастрыкин
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