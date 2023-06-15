Строительные работы на площадке на Владимира Заровного 28, где сегодня утром погибла крановщица, ведет ООО «Брусника». В пресс-службе компании сообщили, что на момент трагедии все строительные работы на площадке были завершены. Башенный кран передвигался к месту демонтажа. Причины, по которым кран сбил тупиковые упоры, после чего опрокинулся, на данный момент неизвестны. Также в пресс-службе подтвердили смерть крановщицы: