Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:48
Строительные работы на площадке на Владимира Заровного 28, где сегодня утром погибла крановщица, ведет ООО «Брусника». В пресс-службе компании сообщили, что на момент трагедии все строительные работы на площадке были завершены. Башенный кран передвигался к месту демонтажа. Причины, по которым кран сбил тупиковые упоры, после чего опрокинулся, на данный момент неизвестны. Также в пресс-службе подтвердили смерть крановщицы:
«К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла. Мы начали внутреннее расследование».
Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека на рабочем месте и тоже начал расследование. О ходе дела потребовал докладывать председатель СК РФ Бастрыкин.
Крановщица Евгения Гонекер прокомментировала падение крана на строительной площадке в микрорайоне «Европейский берег».