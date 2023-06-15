Мэр Локоть предложил перейти на русский язык в уличной рекламе в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По словам градоначальника, большинство иностранных компаний уже покинули российский рынок, а значит, не нуждаются в рекламе.
В связи с этим, правильным было бы использовать только русский язык при производстве рекламных материалов. Кроме того, все необходимые правила на этот счет уже приняты и успешно работают.
«Большинство иностранных предприятий ушли уже, рекламировать им здесь некого и нечего. Переходить нужно на русский язык», — заметил глава города.
Стоит напомнить, что с начала СВО, в России прекратили работу многие известные иностранные компании. Например, производитель шин Michelin, американская компания Yum! Brands (владелец бренда KFC) и сервис доставки PickPoint. Однако не только они ушли — 11 июня свой уход объявил владелец брендов Zewa, Libresse и Libero.