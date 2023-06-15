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Мэр Локоть предложил перейти на русский язык в уличной рекламе в Новосибирске

15 июня 2023, 10:15
Фото: 1MI
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал идею использования только русского языка в уличной рекламе. Он заявил об этом в эфире радиостанции «Радио России».

По словам градоначальника, большинство иностранных компаний уже покинули российский рынок, а значит, не нуждаются в рекламе.

В связи с этим, правильным было бы использовать только русский язык при производстве рекламных материалов. Кроме того, все необходимые правила на этот счет уже приняты и успешно работают.

«Большинство иностранных предприятий ушли уже, рекламировать им здесь некого и нечего. Переходить нужно на русский язык», — заметил глава города.

Стоит напомнить, что с начала СВО, в России прекратили работу многие известные иностранные компании. Например, производитель шин Michelin, американская компания Yum! Brands (владелец бренда KFC) и сервис доставки PickPoint. Однако не только они ушли — 11 июня свой уход объявил владелец брендов Zewa, Libresse и Libero.

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#Эмилия Губарева#Реклама#Анатолий Локоть#Мэр#Общество#Город#Новосибирск
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