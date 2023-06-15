Специалисты проверили воду в Оби и подтвердили её соответствие нормам. Для того, чтобы плавание было безопасным, возле каждого пляжа установлены наблюдательные посты с опытными спасателями. Они будут следить за происходящим на пляжах и помогать людям в случае необходимости.