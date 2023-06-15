atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:31

Published Сегодня, 01:31

Modified Сегодня, 01:34

Updated Сегодня, 01:34

Изображение материала

Названы пляжи Новосибирска, где разрешено купаться летом 2023

15 июня 2023, 01:31
Фото: 1MI
Купальный сезон открыт

В Новосибирске назвали пляжи, на которых разрешено купаться летом 2023

Шесть специально оборудованных пляжей открыли в Новосибирске. Эта новость была объявлена замглавы департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Александром Ерохиным на аппаратном совещании.

Специалисты проверили воду в Оби и подтвердили её соответствие нормам. Для того, чтобы плавание было безопасным, возле каждого пляжа установлены наблюдательные посты с опытными спасателями. Они будут следить за происходящим на пляжах и помогать людям в случае необходимости.

Кроме того, мэрия опубликовала список шести официальных пляжей, на которых разрешено купаться:

«Каменный», «У моря Обского», «Детский», «Галечный», «Бумеранг» и «Звезда». Также горожане и гости города смогут плавать в Оби со стороны парка «Бугринская роща».

Как новосибирцы пережили самую холодную ночь лета 2023
Узнать подробнее
Пляжи Новосибирска открылись при температуре +25 градусов
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский мэр Локоть объяснил, почему закрыты пляжиВ Новосибирске перенесли открытие пляжей: когда купаться?Массовая драка завязалась на пляже у Юго-Западного котлована в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Пляж#Бугринский пляж#Пляжи Новосибирска#Купание#Купальный сезон#Лето
Подпишитесь
На стройке «Европейского берега» в Новосибирске сорвался кран с рабочим внутри
Сегодня, 02:31
В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев выслушал обвинительный приговор
Вчера, 02:59
Чем продуктовые магазины «травят» новосибирцев: трансжиры, аспартам и пальмовое масло
Вчера, 07:47
Топ-10 блогеров-миллионников из Новосибирска: от безумных экспериментов до голых тел
13 июня 10:42
Как отразится паводок на Алтае на бюджетном отдыхе новосибирцев
Вчера, 07:36
Китайские самосвалы оказались небезопасными
13 июня 10:49