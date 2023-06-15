Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
Специалисты проверили воду в Оби и подтвердили её соответствие нормам. Для того, чтобы плавание было безопасным, возле каждого пляжа установлены наблюдательные посты с опытными спасателями. Они будут следить за происходящим на пляжах и помогать людям в случае необходимости.
Кроме того, мэрия опубликовала список шести официальных пляжей, на которых разрешено купаться:
«Каменный», «У моря Обского», «Детский», «Галечный», «Бумеранг» и «Звезда». Также горожане и гости города смогут плавать в Оби со стороны парка «Бугринская роща».