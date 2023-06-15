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Опубликованы фото с места падения крана на стройке в Новосибирске: погибла женщина

15 июня 2023, 04:24
Фото: 1MI
На строительной площадке в Новосибирске кран рухнул вместе с работницей с высоты. Женщина погибла на месте.

15 июня на стройке «Европейского берега» в Новосибирске произошёл трагический случай. Стоявший на высоте в 30 метров кран рухнул и упал на автомобили, которые были припаркованы неподалёку. 57-летняя крановщица погибла на месте, около 8 машин получили повреждения.

Инцидент произошел утром на улице Заровного, рядом с домом № 28. Многие свидетели стали очевидцами происшествия и опубликовали фотографии в социальных сетях. Со слов новосибирцев, скорая помощь приехала через 30 минут после падения крана.

Однако правдивость такого заявления, мы пока не можем подтвердить, так как профильные ведомства еще уточняют информацию о произошедшем инциденте. Возбуждено уголовное дело.

Фото с места ЧПФото с места ЧП
Фото с места ЧПФото с места ЧП
Фото с места ЧПФото с места ЧП
Фото с места ЧПФото с места ЧП
Фото с места ЧП
Фото: АСТ-54
Женщина погибла при падении крана на стройке в Новосибирске — возбуждено дело
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