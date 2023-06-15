Опубликованы фото с места падения крана на стройке в Новосибирске: погибла женщина

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
15 июня на стройке «Европейского берега» в Новосибирске произошёл трагический случай. Стоявший на высоте в 30 метров кран рухнул и упал на автомобили, которые были припаркованы неподалёку. 57-летняя крановщица погибла на месте, около 8 машин получили повреждения.
Инцидент произошел утром на улице Заровного, рядом с домом № 28. Многие свидетели стали очевидцами происшествия и опубликовали фотографии в социальных сетях. Со слов новосибирцев, скорая помощь приехала через 30 минут после падения крана.
Однако правдивость такого заявления, мы пока не можем подтвердить, так как профильные ведомства еще уточняют информацию о произошедшем инциденте. Возбуждено уголовное дело.