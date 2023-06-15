Опубликованы фото с места падения крана на стройке в Новосибирске: погибла женщина

15 июня на стройке «Европейского берега» в Новосибирске произошёл трагический случай. Стоявший на высоте в 30 метров кран рухнул и упал на автомобили, которые были припаркованы неподалёку. 57-летняя крановщица погибла на месте, около 8 машин получили повреждения.