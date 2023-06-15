Гигантская пробка на Сибиряков-Гвардейцев: новосибирцы едут дворами

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
«Пробка просто адовая. Машины вынуждены ехать через дворы, но и там затор образовался. Объезжают через старую дорогу на Беловежскую, похоже», — рассказала корреспонденту Atas.info жительница дома по Сибиряков-Гвардейцев, 46/3.
Автомобилисты стоят в пробке уже больше часа. Причиной может быть ДТП ближе к улице Зорге, где столкнулись автомобили в третьем ряду. На данный момент затор так и не ликвидирован. Согласно «Яндекс Пробкам», затору присвоен пятибалльный статус.