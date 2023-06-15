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Гигантская пробка на Сибиряков-Гвардейцев: новосибирцы едут дворами

15 июня 2023, 11:19
Фото: atas.info
Машины стоят больше часа

В Новосибирске образовалась пробка на Сибиряков-Гвардейцев: люди едут через дворы

На улице Сибиряков-Гвардейцев образовалась жуткая пробка. Автомобилисты не могут нормально добраться до площади Ефремова.
«Пробка просто адовая. Машины вынуждены ехать через дворы, но и там затор образовался. Объезжают через старую дорогу на Беловежскую, похоже», — рассказала корреспонденту Atas.info жительница дома по Сибиряков-Гвардейцев, 46/3.

Автомобилисты стоят в пробке уже больше часа. Причиной может быть ДТП ближе к улице Зорге, где столкнулись автомобили в третьем ряду. На данный момент затор так и не ликвидирован. Согласно «Яндекс Пробкам», затору присвоен пятибалльный статус.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пробки#Пробка
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