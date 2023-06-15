Гигантская пробка на Сибиряков-Гвардейцев: новосибирцы едут дворами

Автомобилисты стоят в пробке уже больше часа. Причиной может быть ДТП ближе к улице Зорге, где столкнулись автомобили в третьем ряду. На данный момент затор так и не ликвидирован. Согласно «Яндекс Пробкам», затору присвоен пятибалльный статус.