Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Изначально информация о политической голодовке появилась на странице Эдуарда Кожемякина в социальной сети «ВКонтакте». В соответствующем посте новосибирец утверждал, что абсолютно ничего не ест и пьет только воду с 13 июня. Также активист заявил, что голодовка является бессрочной. Отсутствие пищи уже поспособствовало похудению на три килограмма
Мужчина утверждает, что причиной отказа от еды является нищенское положение пенсионеров. Благодаря акции председатель региональной ячейки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость надеется на повышение пенсий, социальных пособий и минимального размера оплаты труда до приемлемого уровня.
В разговоре с корреспондентом Atas. info Эдуард Кожемякин подтвердил, что продолжает голодовку.
«Да, голодовка продолжается. Сейчас я нормально себя чувствую. В первые дни давление подскочило до 170 и пришлось принять лекарства, но теперь самочувствие хорошее. Мои требования к власти остаются прежними», — заявил Эдуард Кожемякин.
Стоит отметить, что Эдуард Кожемякин известен как неоднозначный политик. В 2014 году мужчина вышел из «Единой России» и стал независимым депутатом, позже связав карьеру с Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. В прошлом году Эдуарду Кожемякину не удалось пройти в ЗакСобрание на мандаты Александра Морозова и Валентина Сичкарева.