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Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня

15 июня 2023, 09:14
Фото: Официальная страница Эдуарда Кожемякина «ВКонтакте»
Эдуард Кожемякин не ест третий день

В Новосибирске Эдуард Кожемякин объявил голодовку в поддержку пенсионеров

Председатель правления новосибирского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эдуард Кожемякин объявил голодовку. Акция связана с протестом против нищенских пенсий и требованием повысить размер социальных пособий и МРОТ.

Изначально информация о политической голодовке появилась на странице Эдуарда Кожемякина в социальной сети «ВКонтакте». В соответствующем посте новосибирец утверждал, что абсолютно ничего не ест и пьет только воду с 13 июня. Также активист заявил, что голодовка является бессрочной. Отсутствие пищи уже поспособствовало похудению на три килограмма

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Мужчина утверждает, что причиной отказа от еды является нищенское положение пенсионеров. Благодаря акции председатель региональной ячейки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость надеется на повышение пенсий, социальных пособий и минимального размера оплаты труда до приемлемого уровня.

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В разговоре с корреспондентом Atas. info Эдуард Кожемякин подтвердил, что продолжает голодовку.

«Да, голодовка продолжается. Сейчас я нормально себя чувствую. В первые дни давление подскочило до 170 и пришлось принять лекарства, но теперь самочувствие хорошее. Мои требования к власти остаются прежними», — заявил Эдуард Кожемякин.

Стоит отметить, что Эдуард Кожемякин известен как неоднозначный политик. В 2014 году мужчина вышел из «Единой России» и стал независимым депутатом, позже связав карьеру с Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. В прошлом году Эдуарду Кожемякину не удалось пройти в ЗакСобрание на мандаты Александра Морозова и Валентина Сичкарева.

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