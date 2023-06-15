Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня

Стоит отметить, что Эдуард Кожемякин известен как неоднозначный политик. В 2014 году мужчина вышел из «Единой России» и стал независимым депутатом, позже связав карьеру с Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. В прошлом году Эдуарду Кожемякину не удалось пройти в ЗакСобрание на мандаты Александра Морозова и Валентина Сичкарева.