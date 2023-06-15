Перила Октябрьского моста будут изготовлены по оригинальным эскизам: как идет ремонт

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«В этом году мы ремонтируем рекордное количество мостовых переходов — 10, самый крупный из них, знаковый объект — Октябрьский мост. К его ремонту мы приступили в прошлом году в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Как и обещали, во время работ движение транспорта не перекрывается. Это очень важный момент», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На особом контроле — качество и безопасность ремонтных работ. Большинство из них сопряжены с движением транспорта, немало ручного труда. Для безопасности максимально ограничили доступ пешеходов в зону ремонта.
Анатолий Евгеньевич рассказал о планах на этот год по ремонту Октябрьского моста. Будут отремонтированы пешеходные зоны с обеих сторон, заменено чугунное ограждение. Прежнее использовать нельзя, оно пришло в негодность. Будет изготовлено в точности такое же, и даже на том же заводе. К установке перил планируют приступить уже 20 июля.
В перечне работ по ремонту Октябрьского моста — усиление тротуарных консолей, замена слоёв дорожной одежды, в том числе обновление гидроизоляции, замена деформационных швов, ограждений, установка новых опор освещения с переустройством контактной сети троллейбуса, устройство декоративной подсветки конструкций моста. Кроме того, будет проведён комплексный ремонт опор и пролётных строений, несущих металлических конструкций. Срок завершения работ согласно муниципальному контакту — декабрь 2024 года.
Самая объемная и трудоёмкая задача — это усиление тротуарной консоли, отметил заместитель главного инженера по искусственным сооружениям подрядной организации ООО «СпецТрансСтрой» Олег Тарков.
Добавим, Октябрьский мост — уникальный обьект. Он находится в эксплуатации более 70 лет и является одной из визитных карточек Новосибирска. Общая стоимость его ремонта — более 2,2 млрд рублей. В 2022 году было освоено 500 млн рублей, в этом году на работы запланировано 750 млн рублей, в 2024 году — 1 млрд рублей. Источники финансирования — федеральный бюджет (95,6%), городской бюджет (3,5%), бюджет Новосибирской области (0,9%).