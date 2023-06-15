Перила Октябрьского моста будут изготовлены по оригинальным эскизам: как идет ремонт

Анатолий Евгеньевич рассказал о планах на этот год по ремонту Октябрьского моста. Будут отремонтированы пешеходные зоны с обеих сторон, заменено чугунное ограждение. Прежнее использовать нельзя, оно пришло в негодность. Будет изготовлено в точности такое же, и даже на том же заводе. К установке перил планируют приступить уже 20 июля.

В перечне работ по ремонту Октябрьского моста — усиление тротуарных консолей, замена слоёв дорожной одежды, в том числе обновление гидроизоляции, замена деформационных швов, ограждений, установка новых опор освещения с переустройством контактной сети троллейбуса, устройство декоративной подсветки конструкций моста. Кроме того, будет проведён комплексный ремонт опор и пролётных строений, несущих металлических конструкций. Срок завершения работ согласно муниципальному контакту — декабрь 2024 года.