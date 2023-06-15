Погибшей крановщице на стройке в Новосибирске было 57 лет

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Кран рухнул на строительной площадке в Октябрьском районе Новосибирска. При инциденте, произошедшем 15 июня, погибла женщина-крановщица в возрасте 57 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения крана на стройке жилого комплекса. Сейчас правоохранители работают на месте происшествия и изымает документацию, связанную с эксплуатацией строительной техники. Следствие продолжается. Обстоятельства ЧП выясняются.
Известно, что также при обрушении крана повреждения получили 8 машин: конструкция упала прямо на припаркованные авто. О других пострадавших людях не сообщается.