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Погибшей крановщице на стройке в Новосибирске было 57 лет

15 июня 2023, 04:40
Фото: ГУ МВД по НСО
Фото с места событий
Строительный кран рухнул во время работ в Новосибирске: внутри была женщина и она погибла на месте. Эту информацию подтвердили официально профильные ведомства.

Кран рухнул на строительной площадке в Октябрьском районе Новосибирска. При инциденте, произошедшем 15 июня, погибла женщина-крановщица в возрасте 57 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения крана на стройке жилого комплекса. Сейчас правоохранители работают на месте происшествия и изымает документацию, связанную с эксплуатацией строительной техники. Следствие продолжается. Обстоятельства ЧП выясняются.

Известно, что также при обрушении крана повреждения получили 8 машин: конструкция упала прямо на припаркованные авто. О других пострадавших людях не сообщается.

Опубликованы фото с места падения крана на стройке в Новосибирске: погибла женщина
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