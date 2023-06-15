Промышленно-логистический комплекс за 10 млрд рублей будет построен в регионе

Как отметил собственник ГК «Патриот» Дмитрий Мартемьянов, для компании это — новый этап развития, постепенно будет осуществлён перенос их производственных линий из Китая в Россию, на территорию ПЛП Новосибирской области. Это позволит значительно расширить транспортно-логистические услуги компании и сократить издержки на доставку продукции. Эффективно выстроенная логистика сегодня имеет важнейшее значение для развития любого производства, она позволяет повысить сервисную составляющую продукции, скорость и качество обслуживания. Именно поэтому ГК «Патриот» выбрала Новосибирскую область — регион с развитой логистической инфраструктурой, которая позволяет выстроить эффективные транспортные цепочки как на запад, так и на восток.