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Posted 15 июня, 12:09

Published 15 июня, 12:09

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

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РЖД и «Уралкалий» заключили соглашение о перевозке минеральных удобрений

15 июня 2023, 12:09
На Петербургском международном экономическом форуме ОАО «РЖД» и ПАО «Уралкалий» достигли соглашения о долгосрочном партнерстве, которое направлено на обеспечение перевозки минеральных удобрений и другой химической продукции.

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель совета директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов подписали документ, устанавливающий основы взаимовыгодного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок продукции, производимой ПАО «Уралкалий».

Соглашение направлено на установление стабильного сотрудничества и предусматривает, что ПАО «Уралкалий» будет предоставлять свои грузы для перевозки железнодорожным транспортом в соответствии с долгосрочными планами и информировать заблаговременно о любых изменениях в объемах перевозок.

В свою очередь, ОАО «РЖД» обязуется осуществлять перевозку грузов компании и применять гибкую тарифную политику согласно установленным нормативным актам.

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