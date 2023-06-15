Женщина погибла при падении крана на стройке в Новосибирске — возбуждено дело

В Новосибирске возбудили дело после падения крана на стройке и гибели женщины

Дело возбуждено после гибели женщины-крановщицы, которая погибла при обрушении крана на строительной площадке в Новосибирске, подробности сообщают в СУ СК по НСО.