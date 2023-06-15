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Женщина погибла при падении крана на стройке в Новосибирске — возбуждено дело

15 июня 2023, 04:17
Фото: АСТ-54
Сибирячка работала на кране

В Новосибирске возбудили дело после падения крана на стройке и гибели женщины

Дело возбуждено после гибели женщины-крановщицы, которая погибла при обрушении крана на строительной площадке в Новосибирске, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Уголовное дело возбуждено по факту падения крана на стройке жилого комплекса в Октябрьском районе Новосибирска, которое привело к гибели крановщицы.

По предварительной информации следствия, инцидент произошел утром 15 июня. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Погибшей было 57 лет.

На данный момент следственный отдел работает на месте происшествия и изымает документацию, связанную с эксплуатацией строительной техники. Следствие продолжается.

Стало известно, кто погиб при обрушении строительного крана в Новосибирске
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