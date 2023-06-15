Женщина погибла при падении крана на стройке в Новосибирске — возбуждено дело

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Уголовное дело возбуждено по факту падения крана на стройке жилого комплекса в Октябрьском районе Новосибирска, которое привело к гибели крановщицы.
По предварительной информации следствия, инцидент произошел утром 15 июня. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Погибшей было 57 лет.
На данный момент следственный отдел работает на месте происшествия и изымает документацию, связанную с эксплуатацией строительной техники. Следствие продолжается.