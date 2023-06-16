Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Новосибирской области после гибели в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В ВК-группе «Новости Маслянино — Маслянинский Льновод» рассказали, что после окончания военной службы, Руслан подписал контракт и служил сапёром на Северном Кавказе.
Будучи ветераном боевых действий, он имеет медаль «За разминирование». Вернувшись к мирной жизни, мужчина работал охранником. Однако в ноябре 2022 года, он решил добровольно отправиться в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер».
Как вспоминают близкие, военнослужащий был истинным мужчиной и патриотом Родины. Испытав на себе боевую жизнь, он принял решение защищать будущее своих родных. Сегодня его помнят и почитают как настоящего героя.