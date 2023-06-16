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Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Новосибирской области после гибели в зоне СВО

16 июня 2023, 06:32
Фото: Новости Маслянино - Маслянинский Льновод
Мужчина погиб на СВО
В Маслянино Новосибирской области 3 июня простились с Русланом Шибзуховым, бойцом ЧВК «Вагнер», который погиб на Украине.

В ВК-группе «Новости Маслянино — Маслянинский Льновод» рассказали, что после окончания военной службы, Руслан подписал контракт и служил сапёром на Северном Кавказе.

Будучи ветераном боевых действий, он имеет медаль «За разминирование». Вернувшись к мирной жизни, мужчина работал охранником. Однако в ноябре 2022 года, он решил добровольно отправиться в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Как вспоминают близкие, военнослужащий был истинным мужчиной и патриотом Родины. Испытав на себе боевую жизнь, он принял решение защищать будущее своих родных. Сегодня его помнят и почитают как настоящего героя.

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#Эмилия Губарева#Погиб#18+#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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