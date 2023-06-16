Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
— Сколько денег ты на этом поднял?
— Да я не помню, сколько, ну тысяч двести, наверно.
Это аудио запись разговора новосибирского блогера Ивана Фролова, который ведет блог «Free Man Ivan F» на ютубе, с другим ютубером Леонардом. Леонард вел блог из деревни Шилово в Алтайском крае, и часто размещал видео с критикой власти. Например, он размещал у себя видео о программе реновации жилья в Москве.
В этих видео он поддержал вопрос от блогеров-сталкеров, которые проникли в старые дома. Людей из этих домов расселили по программе реновации. Но поскольку в домах остались старые вещи, какие-то просроченные документы, сталкеры решили на этом хайпануть и задавали вопрос — куда делись эти люди, которые просто бросили свои дома со всеми вещами? Позднее уехавшие в новые дома люди нашлись и сообщили, что с ними все в порядке, а часть вещей они оставили, потому что решили не везти в новое жилье.
Этот сюжет, как основу для своей махинации, выбрал Леонард. Он тоже публиковал у себя видео о тех, кто по непонятной причине бросил все в старом жилье и якобы куда-то исчез. А потом сообщил, что ему угрожают из-за этих видео. Видео он удалил с ютуба, но в телеграм-канале они остались.
Леонард разместил на своем канале стрим, на котором сообщает, что за ним приехали на черных машинах, и ему пришлось уходить огородами. А затем попросил у подписчиков денег на то, чтобы «залечь на дно».
Эта ситуация сразу показалась подозрительной новосибирскому блогеру Ивану Фролову и он начал свое расследование. Подозрения возникли по нескольким причинам:
Подписчики охотно переводили деньги Леонарду, чтобы помочь ему скрыться от преследования, которое он, похоже, выдумал. Возможно, общая сумма и больше 200 тысяч рублей. Но об этом мы вряд ли узнаем. Уголовное преследование мошенничества ютубера возможно, только если его подписчики напишут на него заявление. Но они не спешат это делать.
Тем временем блогер Иван Фролов рассказал, как именно ему удалось вывести Леонарда на чистую воду. Потратив деньги и время, Иван все же выяснил, где скрывается Леонард — оказалось, что он живет в Новоалтайске, где снял квартиру, скорее всего на те самые донаты от своих подписчиков. В беседе с Иваном Леонард признался, что разработал эту схему с целью «поднять денег», которые ему были нужны на кредит за дом.
— Почему ты просто не попросил у своих подписчиков?
— Да я уже просил пару раз, уже неудобно было просить.
Донаты или денежные переводы на карту остались заработком ютуберов после того, как ютуб отменил монетизацию для российских блогеров, чем Леонард активно и пользовался, регулярно выпрашивая деньги.
«Рассказывай все, как есть!», потребовал Иван от Леонарда. И Леонард рассказал, можно сказать, покаялся: «Первая причина — это деньги, а вторая — это поднять себя как блогера, хайпануть». Оказалось, что тему с обманом подписчиков Леонард придумал в Москве и легко провернул в своем блоге. Подписчики откликнулись и перевели сотни тысяч рублей Леонарду, после чего он просто скрылся.
Предъявит ли ему что-то полиция? Зависит от того, будет ли заявление от обманутых подписчиков. Именно эту цель и преследует Иван Фролов, желая не просто наказать жулика-ютубера, а защитить честь честных блогеров.
Впрочем, Иван предлагал Леонарду простой выход из ситуации — покаяться перед подписчиками и перевести деньги семье больного ребенка с ДЦП. Но жулик возмутился: «Мне же и жить на что-то надо». На этом история с разоблачением закончена, но мы надеемся, что это еще не конец.