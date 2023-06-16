В этих видео он поддержал вопрос от блогеров-сталкеров, которые проникли в старые дома. Людей из этих домов расселили по программе реновации. Но поскольку в домах остались старые вещи, какие-то просроченные документы, сталкеры решили на этом хайпануть и задавали вопрос — куда делись эти люди, которые просто бросили свои дома со всеми вещами? Позднее уехавшие в новые дома люди нашлись и сообщили, что с ними все в порядке, а часть вещей они оставили, потому что решили не везти в новое жилье.