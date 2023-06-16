Карту жителя области популяризует российская национальная платежная система

Губернатор назвал подписание этого соглашения весьма своевременным: «Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата — Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками. На основе карты „Мир“ создан проект Карты жителя Новосибирской области. Соглашение очень важно для нашего региона, мы надеемся на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя — не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы „Мир“, — подчеркнул Андрей Травников.