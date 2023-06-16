Карту жителя области популяризует российская национальная платежная система

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах Карты жителя региона.
Новый сервис открывает широкие возможности перед гражданами, отметил Андрей Травников. Карта жителя — это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом, не требуется постоянное ношение её с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причём не обязательно физически, объяснил глава Новосибирской области.
Губернатор назвал подписание этого соглашения весьма своевременным: «Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата — Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками. На основе карты „Мир“ создан проект Карты жителя Новосибирской области. Соглашение очень важно для нашего региона, мы надеемся на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя — не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы „Мир“, — подчеркнул Андрей Травников.
«Совместно с Правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в её функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодёжь. В том числе, провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию», — отметил гендиректор платёжной системы «Мир» Владимир Комлев.
В ближайшее время платёжная система «Мир» и Правительство Новосибирской области подготовят план по реализации инициатив в рамках соглашения.
Напомним, новосибирская делегация во главе с Губернатором Андреем Травниковым продолжает работу на площадках XXVI Петербургского Международного экономического форума. Среди главных задач — привлечение новых инвесторов, презентация экономического и инвестиционных потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного, научного туризма.
В составе делегации работают заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и другие официальные лица.