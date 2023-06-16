КМСП предоставляет комплексные инструменты для развития ВЭД-бизнеса

Руководитель корпорации отметил, что санкции и нестабильность валютных курсов привели к ряду сложностей для компаний МСП, ведущих ВЭД. Одной из проблем стал дефицит оборудования. Однако предпринимателям доступна возможность приобретения подержанного оборудования, так как в ответ на их запрос МСП Банк в апреле запустил экспресс-кредит для приобретения оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. На данный момент поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей, пишет ria.ru.