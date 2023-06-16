КМСП предоставляет комплексные инструменты для развития ВЭД-бизнеса

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Руководитель корпорации отметил, что санкции и нестабильность валютных курсов привели к ряду сложностей для компаний МСП, ведущих ВЭД. Одной из проблем стал дефицит оборудования. Однако предпринимателям доступна возможность приобретения подержанного оборудования, так как в ответ на их запрос МСП Банк в апреле запустил экспресс-кредит для приобретения оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. На данный момент поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей, пишет ria.ru.
Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру «МСП Лизинг» по льготной ставке 8% сроком до семи лет. Компания также создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, в сфере расчетно-кассового обслуживания.
Генеральный директор КМСП подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в различных валютах: китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях.
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что новые инструменты, предложенные Корпорацией МСП, особенно важны в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров. Приобретение оборудования на льготных условиях позволит бизнесу смело инвестировать в расширение своего бизнеса.