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КМСП предоставляет комплексные инструменты для развития ВЭД-бизнеса

16 июня 2023, 13:28
Фото: 1MI
Корпорация МСП (КМСП) через свои дочерние структуры — МСП Банк и «МСП Лизинг» — представила бизнесу широкую линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом на ПМЭФ-2023 рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич.

Руководитель корпорации отметил, что санкции и нестабильность валютных курсов привели к ряду сложностей для компаний МСП, ведущих ВЭД. Одной из проблем стал дефицит оборудования. Однако предпринимателям доступна возможность приобретения подержанного оборудования, так как в ответ на их запрос МСП Банк в апреле запустил экспресс-кредит для приобретения оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. На данный момент поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей, пишет ria.ru.

Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру «МСП Лизинг» по льготной ставке 8% сроком до семи лет. Компания также создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, в сфере расчетно-кассового обслуживания.

Генеральный директор КМСП подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в различных валютах: китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что новые инструменты, предложенные Корпорацией МСП, особенно важны в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров. Приобретение оборудования на льготных условиях позволит бизнесу смело инвестировать в расширение своего бизнеса.

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