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Крановщица из Новосибирска собирает деньги, чтобы похоронить коллегу

16 июня 2023, 05:40
Фото: АСТ-54 Вконтакте
Вчера утром на стройплощадке в микрорайоне «Европейский берег» упал башенный кран, погибла крановщица. Ее коллега из Новосибирска Евгения Гонекер организовала сбор средств, чтобы помочь дочери погибшей коллеги организовать похороны.

У погибшей при падении крана 15 июня крановщицы осталась дочь. Коллеги погибшей также тяжело переживают смерть женщины, они не остались в стороне в вопросе организации похорон. Евгения Гонекер, крановщица из Новосибирска организовала сбор на помощь с похоронами. Обратились или к близкими с предложением о помощи в организации похорон руководитель подрядной организации, где работала погибшая или представители застройщика, неизвестно.

«Даже если кто-то и захочет помочь, работодатель или застройщик, то это будет, скорее возмещение похорон. А деньги нужны сейчас, поэтому я предложила свою помощь.» — рассказала Евгения.

Кран сбил тупиковые упоры: в «Бруснике» прокомментировали трагедию на стройплощадке
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15 июня около 9 часов утра на стройплощадке в микрорайоне «Европейский берег» упал кран. Погибла, находившаяся в момент падения крана в кабине, крановщица. Кран упал на автомобили, поэтому погибших и пострадавших могло бы быть больше, просто по стечению обстоятельств рядом с машинами рядом никого не было.

Компания застройщика ООО «Брусника» сообщила, что кран сбил тупиковые опоры, когда передвигался к месту демонтажа. Строительные работы к этому времени уже были завершены. Начата внутренняя проверка в компании ООО «Брусника», также проверку начал Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по факту гибели человека. Александр Бастрыкин взял дело на контроль и потребовал докладывать о том, как продвигается расследование.

Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
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Компания ООО «Брусника», которая вела строительство на микрорайоне «Европейский берег», зарегистрирована в Свердловской области.

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Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
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