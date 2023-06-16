У погибшей при падении крана 15 июня крановщицы осталась дочь. Коллеги погибшей также тяжело переживают смерть женщины, они не остались в стороне в вопросе организации похорон. Евгения Гонекер, крановщица из Новосибирска организовала сбор на помощь с похоронами. Обратились или к близкими с предложением о помощи в организации похорон руководитель подрядной организации, где работала погибшая или представители застройщика, неизвестно.