Мобилизованный из Новосибирской области Александр Науменко погиб на СВО

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Житель Куйбышева Александр Науменко погиб во время выполнения боевой миссии на СВО 8 июня. Прощание с ним состоится 16 июня с 10 утра до 11:30 по адресу: город Куйбышев, улица Партизанская, 95.
Как сообщили в администрации района, Александр Науменко родился в 1997 году в селе Северном района. Вместе с родителями он переехал в Куйбышев, где учился в школе №3 и окончил политехнический техникум.
После армейской службы он работал вахтовым методом в других регионах. Александр был призван в рамках частичной мобилизации 25 октября 2022 года.