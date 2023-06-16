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Мобилизованный из Новосибирской области Александр Науменко погиб на СВО

16 июня 2023, 02:37
Фото: Администрация Куйбышевского района
Мужчине было 27 лет
В ходе проведения специальной военной операции погиб боец из Новосибирской области Александр Науменко.

Житель Куйбышева Александр Науменко погиб во время выполнения боевой миссии на СВО 8 июня. Прощание с ним состоится 16 июня с 10 утра до 11:30 по адресу: город Куйбышев, улица Партизанская, 95.

Как сообщили в администрации района, Александр Науменко родился в 1997 году в селе Северном района. Вместе с родителями он переехал в Куйбышев, где учился в школе №3 и окончил политехнический техникум.

После армейской службы он работал вахтовым методом в других регионах. Александр был призван в рамках частичной мобилизации 25 октября 2022 года.

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