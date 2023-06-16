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Новосибирский депутат Субботин обвинил в гибели рыбы ливневые стоки

16 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI
Реку Обь загрязняют ливневые стоки

Новосибирский депутат озвучил причину замора рыбы в Оби

Причиной массовой гибели рыбы в Оби является сброс в реку неочищенных ливневых стоков. Об этом заявил председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области Денис Субботин.
«Сейчас Обь — самая грязная река России. Водоем губят неочищенные ливневые стоки, песок, соль и химикаты. Они распространяются по всему течению Оби», — сообщил Субботин на заседании комитета.
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При этом сейчас у Новосибирской области нет денег на масштабное строительство очистных сооружений. Единственной возможностью является создание проекта «Большая Обь» по аналогии с программой «Большая Волга».

К региону могут присоединиться Томская и Кемеровская области, а также Алтайский край. Первым шагом станет проведение исследования под патронажем Министерства природных ресурсов и экологии технико-экономического и экологического обоснования проекта.

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Одним из громких происшествий стала массовая гибель мальков рыбы в Бердском заливе. Замором заинтересовались Минприроды, Росрыболовство и прокуратура, а причиной могут быть выбросы с насосной станции.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Река Обь#Загрязнение#Канализация#Депутат Заксобрания
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