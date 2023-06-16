Новосибирский депутат Субботин обвинил в гибели рыбы ливневые стоки

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
«Сейчас Обь — самая грязная река России. Водоем губят неочищенные ливневые стоки, песок, соль и химикаты. Они распространяются по всему течению Оби», — сообщил Субботин на заседании комитета.
При этом сейчас у Новосибирской области нет денег на масштабное строительство очистных сооружений. Единственной возможностью является создание проекта «Большая Обь» по аналогии с программой «Большая Волга».
К региону могут присоединиться Томская и Кемеровская области, а также Алтайский край. Первым шагом станет проведение исследования под патронажем Министерства природных ресурсов и экологии технико-экономического и экологического обоснования проекта.
Одним из громких происшествий стала массовая гибель мальков рыбы в Бердском заливе. Замором заинтересовались Минприроды, Росрыболовство и прокуратура, а причиной могут быть выбросы с насосной станции.