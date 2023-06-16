Пациенты пожаловались на 3-часовые очереди и хамство в новосибирской больнице

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
По словам автора поста, ребенок женщины пожаловался на боль в ухе, и они решили обратиться в эту больницу. Прибыв на место, пациенты вынуждены были постоять в очереди как в регистратуре, так и к врачу. На приём попасть удалось через три часа.
Кроме того, сибирячка заявила и о нехватке врачей — одного специалиста пришлось делить на всех. Пользовательница соцсети отметила, что тот, кто вызвал «скорую помощь», тоже не ушел без очереди.
Женщина подчеркнула, что обслуживание в клинике оставляет желать лучшего. Кто-то из персонала проявлял грубость, а сам врач провел осмотр всего за 2 минуты и всего лишь выписал справку.