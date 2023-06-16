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Пациенты пожаловались на 3-часовые очереди и хамство в новосибирской больнице

16 июня 2023, 02:58
Фото: 1MI
В очереди было много новосибирцев

В Новосибирске пациенты пожаловались на 3-часовые очереди и хамство в больнице

В детской городской клинической больнице на Красном проспекте в Новосибирске пациенты часами стоят в очереди и терпят хамское поведение со стороны персонала, о чем стало известно из ВК-группы «Полезный Новосибирск».

По словам автора поста, ребенок женщины пожаловался на боль в ухе, и они решили обратиться в эту больницу. Прибыв на место, пациенты вынуждены были постоять в очереди как в регистратуре, так и к врачу. На приём попасть удалось через три часа.

Кроме того, сибирячка заявила и о нехватке врачей — одного специалиста пришлось делить на всех. Пользовательница соцсети отметила, что тот, кто вызвал «скорую помощь», тоже не ушел без очереди.

Женщина подчеркнула, что обслуживание в клинике оставляет желать лучшего. Кто-то из персонала проявлял грубость, а сам врач провел осмотр всего за 2 минуты и всего лишь выписал справку.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Больница#Очередь
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