Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
В ГУВД Новосибирской области отчитались о проведении рейда «Нелегальный мигрант» в районе Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска. Согласно сообщению полиции, документы проверили у более чем 550 гостей из ближнего зарубежья. 13 человек помещены в спецприемник, в их отношении «осуществляется сбор материалов с целью дальнейшего выдворения за пределы России».
В свою очередь, жители Хилокского микрорайона, которые много лет страдают от засилья мигрантов и безрезультатно просят решить эту проблему на всех уровнях власти, назвали полицейский рейд показухой.
«Они понимают, что мы будем продолжать свою борьбу за право на нормальную жизнь. Вот и проводят такие рейды, чтобы отчитаться — мол, реагируем на обращения жителей. На самом деле, ничего не изменилось. Сейчас в дополнение к мигрантам с рынка район просто оккупирован цыганами-люли из Таджикистана. Это смешно даже представить, что у них всех есть документы и разрешения на жизнь в России», — сообщила редакции одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова.
«Так, для вида проверят и отпустят. И они, мигранты, это знают, поэтому так вольно себя ведут», — согласна с ней жительница микрорайона Мария Иванова.
Жанна Олейникова подчеркнула, что местные жители недовольны недавней встречей с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Он заявил, что у муниципалитета есть некий комплексный план решения многочисленных проблем этой территории, начиная от ликвидации незаконных свалок заканчивая сносом незаконных торговых точек. Однако, говорит активистка, это общие слова, которые люди уже неоднократно слышали.