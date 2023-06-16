atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Изображение материала

Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители

16 июня 2023, 03:54
Фото: пресс-служба ГУВД по Новосибирской области
В ходе рейда задержали 13 нелегалов

В Новосибирске у Хилокского рынка прошел рейд полиции: жители назвали это показухой

В Новосибирске полиция провела массовый рейд по поиску нелегальных мигрантов в районе Хилокского рынка. Силовики отчитались о 13 задержанных нелегалов, жители микрорайона говорят о том, что это было мероприятие «для галочки»

В ГУВД Новосибирской области отчитались о проведении рейда «Нелегальный мигрант» в районе Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска. Согласно сообщению полиции, документы проверили у более чем 550 гостей из ближнего зарубежья. 13 человек помещены в спецприемник, в их отношении «осуществляется сбор материалов с целью дальнейшего выдворения за пределы России».

В свою очередь, жители Хилокского микрорайона, которые много лет страдают от засилья мигрантов и безрезультатно просят решить эту проблему на всех уровнях власти, назвали полицейский рейд показухой.

«Они понимают, что мы будем продолжать свою борьбу за право на нормальную жизнь. Вот и проводят такие рейды, чтобы отчитаться — мол, реагируем на обращения жителей. На самом деле, ничего не изменилось. Сейчас в дополнение к мигрантам с рынка район просто оккупирован цыганами-люли из Таджикистана. Это смешно даже представить, что у них всех есть документы и разрешения на жизнь в России», — сообщила редакции одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова.

«Так, для вида проверят и отпустят. И они, мигранты, это знают, поэтому так вольно себя ведут», — согласна с ней жительница микрорайона Мария Иванова.

Жанна Олейникова подчеркнула, что местные жители недовольны недавней встречей с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Он заявил, что у муниципалитета есть некий комплексный план решения многочисленных проблем этой территории, начиная от ликвидации незаконных свалок заканчивая сносом незаконных торговых точек. Однако, говорит активистка, это общие слова, которые люди уже неоднократно слышали.

Читайте также:
Путин, помоги: новосибирцы требуют закрыть Хилокский рынокВ Новосибирске мигранты устроили массовую драку на улице ХилокскойЖители Хилокского жилмассива грозят перекрытием дорог из-за бездействия чиновников
#Хилокский рынок#Мигранты#Рейд#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Астролог из Новосибирска назвала год окончания СВО
Сегодня, 02:22
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41