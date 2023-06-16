В ГУВД Новосибирской области отчитались о проведении рейда «Нелегальный мигрант» в районе Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска. Согласно сообщению полиции, документы проверили у более чем 550 гостей из ближнего зарубежья. 13 человек помещены в спецприемник, в их отношении «осуществляется сбор материалов с целью дальнейшего выдворения за пределы России».