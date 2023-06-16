Пострадавшие от взрыва на ТЭЦ-5 рабочие получили сильные ожоги

Остальные рабочие являлись сотрудниками фирмы-подрядчика, осуществляющей ремонтные работы на ТЭЦ-5. Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел внезапный хлопок внутри резервуара, где находились люди. Один из рабочих погиб, остальные получают лечение.