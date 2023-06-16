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Пострадавшие от взрыва на ТЭЦ-5 рабочие получили сильные ожоги

16 июня 2023, 13:51
Фото: 1MI
Рабочие ремонтировали нефтеочистные стоки

В Новосибирске пострадавшие от взрыва на ТЭЦ-5 рабочие получили сильные ожоги

Вечером 16 июня на территории ТЭЦ-5 пострадали рабочие. Сейчас они находятся в ожоговом центре.
«В ожоговый центр доставлены трое рабочих с сильными травмами. Среди них — один сотрудник ТЭЦ», — рассказали в пресс-службе СГК.

Остальные рабочие являлись сотрудниками фирмы-подрядчика, осуществляющей ремонтные работы на ТЭЦ-5. Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел внезапный хлопок внутри резервуара, где находились люди. Один из рабочих погиб, остальные получают лечение.

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Стоит отметить, что происшествие уже взято на контроль прокуратурой. У надзорного ведомства возникли вопросы к соблюдению техники безопасности на объекте.

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