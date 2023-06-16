Пострадавшие от взрыва на ТЭЦ-5 рабочие получили сильные ожоги

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
«В ожоговый центр доставлены трое рабочих с сильными травмами. Среди них — один сотрудник ТЭЦ», — рассказали в пресс-службе СГК.
Остальные рабочие являлись сотрудниками фирмы-подрядчика, осуществляющей ремонтные работы на ТЭЦ-5. Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел внезапный хлопок внутри резервуара, где находились люди. Один из рабочих погиб, остальные получают лечение.
Стоит отметить, что происшествие уже взято на контроль прокуратурой. У надзорного ведомства возникли вопросы к соблюдению техники безопасности на объекте.