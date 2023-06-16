Путин на ПМЭФ-2023 отметил большой спрос на «зонтичный» механизм Корпорации МСП

Владимир Путин отметил, что «зонтичный» механизм кредитования работает во всех регионах Российской Федерации. С его помощью было выдано тридцать девять тысяч кредитов, общая сумма которых свыше трехсот пятидесяти миллиардов рублей. В качестве примера президент привел данные прошлого года: в сравнении с 2020 годом количество кредитов с поручительством для предприятий обрабатывающей отрасли выросло в семь раз, а для компаний, работающих в сфере информационных технологий, — в сорок шесть раз.