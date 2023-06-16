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Путин на ПМЭФ-2023 отметил большой спрос на «зонтичный» механизм Корпорации МСП

16 июня 2023, 16:50
Фото: piqsels.com
В ходе двадцать шестого Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил отличную работу «зонтичного» механизма Корпорации МСП и высокий спрос на данный инструмент, предложив продлить его до 2030 года.

Как пишет ТАСС, глава РФ в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что зонтичный механизм Корпорации МСП хорошо выполняет свои функции. По словам Путина, на него особенно высокий спрос в таких отраслях, как промышленность и туризм, информационные технологии. Президент предложил нарастить данный ресурс и продлить его 2030 года.

Также он поручил Правительству Российской Федерации определить целевые лимиты увеличения объемов такого кредитования для бизнеса. Он обратился к главе Минфина Российской Федерации Антону Силуанову с просьбой проработать и утвердить целевые лимиты, назвав «зонтичный» механизм Корпорации МСП реальным инструментом развития экономики.

Глава государства объяснил, что при «зонтичном» кредитовании речь идет о поручительствах Корпорации МСП в ситуациях, когда у представителей бизнеса не хватает средств для залога при получении кредита.

Владимир Путин отметил, что «зонтичный» механизм кредитования работает во всех регионах Российской Федерации. С его помощью было выдано тридцать девять тысяч кредитов, общая сумма которых свыше трехсот пятидесяти миллиардов рублей. В качестве примера президент привел данные прошлого года: в сравнении с 2020 годом количество кредитов с поручительством для предприятий обрабатывающей отрасли выросло в семь раз, а для компаний, работающих в сфере информационных технологий, — в сорок шесть раз.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с четырнадцатого по семнадцатое июня 2023 года. Это крупнейший экономический форум в России. Главная тема деловой программы мероприятия «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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