РЭО и Сибстекло реализуют совместные проекты в сфере утилизации стекла в СФО

Общая стоимость одной такой СОФ мощностью 200 тысяч тонн в год составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта с производителями оборудования разработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и перевода мощностей в любой региональный ЭПП при вводе в эксплуатацию на его территории перерабатывающего завода.