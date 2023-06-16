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РЭО и Сибстекло реализуют совместные проекты в сфере утилизации стекла в СФО

16 июня 2023, 09:12
Глава РЭО Денис Буцаев и руководитель ООО «Сибирское стекло» Антон Мор на ПМЭФ-2023 договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО. Компания построит стеклообогатительную фабрику (СОФ) в одном из регионов Сибири.

По словам Дениса Буцаева, подписанное соглашение гарантирует развитие сферы утилизации стекла и производства продукции из стеклобоя. В экопромышленном парке (ЭПП) в Сибирском ФО планируется построить стеклообогатительную фабрику производительностью 200 тысяч тонн.

«Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя закроет дополнительно около 50% потребности в переработке отходов из стекла в СФО», — сообщил Буцаев.

Он отметил, что совместно с «Сибстеклом» они подготовят дорожную карту по всем мероприятиям в рамках строительства объекта. После реализации проекта опыт работы над ним планируется распространить на остальные регионы.

Общая стоимость одной такой СОФ мощностью 200 тысяч тонн в год составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта с производителями оборудования разработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и перевода мощностей в любой региональный ЭПП при вводе в эксплуатацию на его территории перерабатывающего завода.

При плановом финансировании первый этап возможно завершить до середины следующего года, параллельно проводя работу по масштабированию проекта на другие регионы.

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