РЭО и Сибстекло реализуют совместные проекты в сфере утилизации стекла в СФО

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По словам Дениса Буцаева, подписанное соглашение гарантирует развитие сферы утилизации стекла и производства продукции из стеклобоя. В экопромышленном парке (ЭПП) в Сибирском ФО планируется построить стеклообогатительную фабрику производительностью 200 тысяч тонн.
«Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя закроет дополнительно около 50% потребности в переработке отходов из стекла в СФО», — сообщил Буцаев.
Он отметил, что совместно с «Сибстеклом» они подготовят дорожную карту по всем мероприятиям в рамках строительства объекта. После реализации проекта опыт работы над ним планируется распространить на остальные регионы.
Общая стоимость одной такой СОФ мощностью 200 тысяч тонн в год составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта с производителями оборудования разработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и перевода мощностей в любой региональный ЭПП при вводе в эксплуатацию на его территории перерабатывающего завода.
При плановом финансировании первый этап возможно завершить до середины следующего года, параллельно проводя работу по масштабированию проекта на другие регионы.