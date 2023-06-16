С новосибирцев возьмут сотню за проезд по четвертому мосту

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Как сообщает «Континент Сибирь Online» со ссылкой на министра министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, предусмотрено по одиннадцать полос в каждом направлении. Расплатиться можно будет при помощи бесконтактной смарт-карты, оплаты вручную (наличные или банковская карта) и транспондеров.
При этом количество полос рассчитано на пик движения транспортных средств по мосту, поскольку многие водители предпочтут расплатиться вручную. Позже пропускная способность увеличится.
Минимальная стоимость проезда составит сто рублей за поездку, максимальная — 300 рублей. От уплаты освобождается общественный транспорт, а также автомобили ведомств и специальных служб.