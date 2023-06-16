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С новосибирцев возьмут сотню за проезд по четвертому мосту

16 июня 2023, 06:07
Фото: ГК «ВИС»
Одна поездка по четвертому мосту обойдется в сто рублей

В Новосибирске минимальная плата за проезд по четвертому мосту составит 100 рублей

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через Обь. Согласно проекту, предусмотрено 22 полосы взимания платы за проезд.

Как сообщает «Континент Сибирь Online» со ссылкой на министра министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, предусмотрено по одиннадцать полос в каждом направлении. Расплатиться можно будет при помощи бесконтактной смарт-карты, оплаты вручную (наличные или банковская карта) и транспондеров.

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При этом количество полос рассчитано на пик движения транспортных средств по мосту, поскольку многие водители предпочтут расплатиться вручную. Позже пропускная способность увеличится.

Минимальная стоимость проезда составит сто рублей за поездку, максимальная — 300 рублей. От уплаты освобождается общественный транспорт, а также автомобили ведомств и специальных служб.

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#Новосибирск#Анатолий Костылевский#Четвертый мост#Транспорт#Александр Ляхов#Мост#Проезд
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