С новосибирцев возьмут сотню за проезд по четвертому мосту

Как сообщает «Континент Сибирь Online» со ссылкой на министра министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, предусмотрено по одиннадцать полос в каждом направлении. Расплатиться можно будет при помощи бесконтактной смарт-карты, оплаты вручную (наличные или банковская карта) и транспондеров.