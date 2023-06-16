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Шесть квартир экс-главы туберкулезного центра отдали государству

16 июня 2023, 10:15
Фото: 1MI
Владимир Краснов не гнушался мошенничать с медпродукцией

В Новосибирске недвижимость экс-главы НИИ туберкулеза отдали государству

Недвижимость бывшего руководителя НИИ туберкулеза Владимира Краснова и его родни переданы в доход государства. Сам Краснов осужден за мошенничество.
«Установлено, что бывший руководитель ФГБУ „Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза“ и его родственники в 2014–2015 гг. приобрели 6 квартир в городах Новосибирск и Сочи общей стоимостью более 28 миллионов рублей. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
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В итоге прокурором был подан иск о передаче недвижимости в пользу Российской Федерации. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме.

Главу новосибирского центра по исследованию туберкулеза признали виновным в превышении должностных полномочий. С 2011 по 2019 год ученый откровенно нарушал правила конкурентной борьбы, способствуя преференции для ООО «Лимекс». В рамках ранее заключенного соглашения компания поставляла в центр медицинскую продукцию по максимальной цене перепродажи.

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В ходе следствия выяснилось, что доход от преступной схемы превысил 120 миллионов рублей. В июле прошлого года Владимира Краснова пригрворили к трем годам колонии общего режима.

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