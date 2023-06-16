Шесть квартир экс-главы туберкулезного центра отдали государству

Главу новосибирского центра по исследованию туберкулеза признали виновным в превышении должностных полномочий. С 2011 по 2019 год ученый откровенно нарушал правила конкурентной борьбы, способствуя преференции для ООО «Лимекс». В рамках ранее заключенного соглашения компания поставляла в центр медицинскую продукцию по максимальной цене перепродажи.