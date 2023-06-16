atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Изображение материала

«Сибирская Швейцария» — красивейший маршрут выходного дня по Новосибирской области

16 июня 2023, 09:40
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Маслянинский район богат красивыми пейзажами

Подвесные мосты, водопады, мраморный карьер — исследуем запад Новосибирской области

Если вы заскучали по красивым пейзажам, тишине и свежему воздуху — самое время отправиться в мини-путешествие по Маслянинскому району. По нашему мнению, это одно из самых красивых мест региона, где компактно расположены памятники природы и любопытные творения рук человеческих

Дорога к красотам Маслянинского района, за которым прочно закрепилось название «Сибирская Швейцария» из-за наличия сопок, выгодно оттеняющих равнинный пейзаж, лежит сначала по оживленной трассе Р-256 «Чуйский такт» в сторону Алтайского края. На 104-м километре будет крупный перекресток. Направо — путь на Сузун, налево — Черепаново. Нам налево, но Черепаново мы проезжаем без остановки. Уж простят нас жители этого райцентра, но в этот раз путь лежит дальше.

Спустя 63 километра после развилки перед нами открывается вид на Маслянино. Это очень милый и приятный взгляду городок. Но самое удивительное в нем место — так называемый «Парк СССР». Расположен он в центре, по адресу Партизанская, 6. Зона отдыха оформлена гербами всех советских республик, гипсовыми статуями пионеров, изваяниями Ленина и Калинина. Что любопытно, инициаторами создания этого ретро-парка выступили местные жители, а администрация выделила на работы около 5 миллионов рублей.

Местные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматыМестные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматы
Местные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматыМестные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматы
Местные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматыМестные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматы
Местные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматыМестные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматы
Местные жители говорят, что здесь планируют установить автоматы с газированной водой и павильоны для игры в домино и шахматы
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Мы же продолжаем двигаться дальше, в сторону деревни Суенга, до которой остается около 25 километров. Старинное село, основанное в 1787 году, считается одним из самых старых поселений в Новосибирской области. Стоит заметить, что вот прямо древних домов здесь не осталось, но поселение производит впечатление тихого пасторального места, где остановилось время.

Из деревни хотят сделать центр притяжения туристовИз деревни хотят сделать центр притяжения туристов
Из деревни хотят сделать центр притяжения туристов
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На окраине села расположены живописные руины бывшего маслосырзавода, отличное место для фотосессий. Но главная достопримечательность Суенги — подвесной мост через одноименную реку. Он считается самой длинной в Новосибирской области висячей переправой, его длина 254 метра.

Мост построен еще в советские времена, но видно, что за его состоянием следятМост построен еще в советские времена, но видно, что за его состоянием следят
Мост построен еще в советсткие времена, но видно, что за его состоянием следятМост построен еще в советсткие времена, но видно, что за его состоянием следят
Мост построен еще в советсткие времена, но видно, что за его состоянием следятМост построен еще в советсткие времена, но видно, что за его состоянием следят
Мост построен еще в советские времена, но видно, что за его состоянием следят
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Село планируют развивать, как одно из привлекательных туристических мест.

«Скоро на этом маршруте появится туристско-информационная тропа, со стендами, беседками, арт-объектами и аудиогидом. Второй год мы выигрываем грант Минэконома на развитие туризма: в прошлом году в соседнем Егорьевском появился сквер с памятником основателю золотодобычи, графу Егору Канкрину. Мы надеемся, что экотропа станет первым шагом к возрождению старинной Суенги уже в новом статусе — как туристической деревни. Уже приезжают сюда люди из города, покупают дома, чтобы сделать их гостевыми. Параллельно мы работаем над проектом восстановления маслосырзавода как действующего музея с мини-фермой и производством», — сообщила директор Центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

Полюбовавшись на старое село, выезжаем из него обратно на дорогу, по которой приехали. В паре километрах отсюда находится еще одна достопримечательность — так называемый Суенгинский водопад. Чтобы попасть на них, нужно ехать по дороге по направлению на Егорьевск. Мимо проехать будет невозможно.

Раньше здесь планировали построить малую ГЭСРаньше здесь планировали построить малую ГЭС
Раньше здесь планировали построить малую ГЭСРаньше здесь планировали построить малую ГЭС
Раньше здесь планировали построить малую ГЭСРаньше здесь планировали построить малую ГЭС
Раньше здесь планировали построить малую ГЭСРаньше здесь планировали построить малую ГЭС
Раньше здесь планировали построить малую ГЭС
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Водопадом, на самом деле, это назвать сложно, скорее, красивый каскадный перелив реки. Существует расхожий штамп, что это остатки старой малой ГЭС, плотина которой образовала запруду на реке Суенга. Однако, это не совсем верная информация. Это недостроенная ГЭС, которую начали возводить в период, когда малая колхозная гидроэнергетика уже была признана неэффективной. Вот и бросили стройку на начальном этапе. А как выглядит настоящая заброшенная ГЭС в Тогучинском районе, вы можете посмотреть здесь. У Суенгинского водопада есть только один недостаток — в любое время, даже в разгар рабочего дня здесь всегда есть туристы.

Можно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей водыМожно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей воды
Можно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей водыМожно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей воды
Можно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей водыМожно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей воды
Можно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей водыМожно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей воды
Можно спуститься прямо к воде и побродить среди бурлящей воды
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Дальше возникает дилемма. Можно проехать еще около 12 километров до села Егорьевское, еще одного старинного поселения, которое было центром золотодобычи в регионе. В его окрестностях моют золото и до сих пор, но и добраться до мест, где работают артели, непросто, да и там будут не рады появлению туриста. В самом же Егорьевске есть музей золотодобычи с реконструкцией рудника. Но тратить ли на это время — решать вам.

Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Узнать подробнее

На наш взгляд, от водопада лучше сразу отправиться дальше на восток, в сторону села Петени. Оно расположено в низине у реки Бердь. Перед самым спуском в долину реки направо будет уходить полевая дорога. Сворачивайте туда, и вскоре вашему взору предстанет заброшенный мраморный карьер — очень созерцательное и красивое место.

Это мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого векаЭто мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого века
Это мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого векаЭто мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого века
Это мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого векаЭто мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого века
Это мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого векаЭто мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого века
Это мраморное месторождение было разведано в начале 70-х годов прошлого века
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Здесь добывали белый и розовый мрамор, по качеству один из лучших в России. Точных причин, почему разработка была прекращена, в открытых источниках найти не удалось. И не пытайтесь сразу запостить крутое селфи в соцсети — интернет здесь доступен только через спутниковую тарелку.

Добыча мрамора была остановлена в 90-е годыДобыча мрамора была остановлена в 90-е годы
Добыча мрамора была остановлена в 90-е годыДобыча мрамора была остановлена в 90-е годы
Добыча мрамора была остановлена в 90-е годыДобыча мрамора была остановлена в 90-е годы
Добыча мрамора была остановлена в 90-е годыДобыча мрамора была остановлена в 90-е годы
Добыча мрамора была остановлена в 90-е годыДобыча мрамора была остановлена в 90-е годы
Добыча мрамора была остановлена в 90-е годы
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Село Петени — финальная точка в путешествии на восток Маслянинского района. Дальше дороги нет, только вздымаются отроги Салаирского кряжа. Поселение со всех сторон окружено черновой тайгой, а через Бердь переброшен подвесной мост. Не такой длинный, как в Суенге, но тоже очень атмосферный. И ради таких видов и звенящей тишины точно стоит ехать в сибирскую глубинку.

Работы в селе Петени практически нетРаботы в селе Петени практически нет
Работы в селе Петени практически нетРаботы в селе Петени практически нет
Работы в селе Петени практически нетРаботы в селе Петени практически нет
Работы в селе Петени практически нетРаботы в селе Петени практически нет
Работы в селе Петени практически нетРаботы в селе Петени практически нет
Работы в селе Петени практически нет
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Читайте также:
Достопримечательности в сфере науки стали доступны на новом туристическом маршруте"То же, что снести бульдозером": историк против переноса древнего погоста в КараканеТОП-5 самых интересных заброшек Новосибирска: показываем, как они выглядят
#Артем Шершнев#Общество#Туризм#Достопримечательность#Водопад#Карьер#Маслянинский район#Новосибирская область
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Сегодня, 03:54
Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41