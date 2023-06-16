Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Дорога к красотам Маслянинского района, за которым прочно закрепилось название «Сибирская Швейцария» из-за наличия сопок, выгодно оттеняющих равнинный пейзаж, лежит сначала по оживленной трассе Р-256 «Чуйский такт» в сторону Алтайского края. На 104-м километре будет крупный перекресток. Направо — путь на Сузун, налево — Черепаново. Нам налево, но Черепаново мы проезжаем без остановки. Уж простят нас жители этого райцентра, но в этот раз путь лежит дальше.
Спустя 63 километра после развилки перед нами открывается вид на Маслянино. Это очень милый и приятный взгляду городок. Но самое удивительное в нем место — так называемый «Парк СССР». Расположен он в центре, по адресу Партизанская, 6. Зона отдыха оформлена гербами всех советских республик, гипсовыми статуями пионеров, изваяниями Ленина и Калинина. Что любопытно, инициаторами создания этого ретро-парка выступили местные жители, а администрация выделила на работы около 5 миллионов рублей.
Мы же продолжаем двигаться дальше, в сторону деревни Суенга, до которой остается около 25 километров. Старинное село, основанное в 1787 году, считается одним из самых старых поселений в Новосибирской области. Стоит заметить, что вот прямо древних домов здесь не осталось, но поселение производит впечатление тихого пасторального места, где остановилось время.
На окраине села расположены живописные руины бывшего маслосырзавода, отличное место для фотосессий. Но главная достопримечательность Суенги — подвесной мост через одноименную реку. Он считается самой длинной в Новосибирской области висячей переправой, его длина 254 метра.
Село планируют развивать, как одно из привлекательных туристических мест.
«Скоро на этом маршруте появится туристско-информационная тропа, со стендами, беседками, арт-объектами и аудиогидом. Второй год мы выигрываем грант Минэконома на развитие туризма: в прошлом году в соседнем Егорьевском появился сквер с памятником основателю золотодобычи, графу Егору Канкрину. Мы надеемся, что экотропа станет первым шагом к возрождению старинной Суенги уже в новом статусе — как туристической деревни. Уже приезжают сюда люди из города, покупают дома, чтобы сделать их гостевыми. Параллельно мы работаем над проектом восстановления маслосырзавода как действующего музея с мини-фермой и производством», — сообщила директор Центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.
Полюбовавшись на старое село, выезжаем из него обратно на дорогу, по которой приехали. В паре километрах отсюда находится еще одна достопримечательность — так называемый Суенгинский водопад. Чтобы попасть на них, нужно ехать по дороге по направлению на Егорьевск. Мимо проехать будет невозможно.
Водопадом, на самом деле, это назвать сложно, скорее, красивый каскадный перелив реки. Существует расхожий штамп, что это остатки старой малой ГЭС, плотина которой образовала запруду на реке Суенга. Однако, это не совсем верная информация. Это недостроенная ГЭС, которую начали возводить в период, когда малая колхозная гидроэнергетика уже была признана неэффективной. Вот и бросили стройку на начальном этапе. А как выглядит настоящая заброшенная ГЭС в Тогучинском районе, вы можете посмотреть здесь. У Суенгинского водопада есть только один недостаток — в любое время, даже в разгар рабочего дня здесь всегда есть туристы.
Дальше возникает дилемма. Можно проехать еще около 12 километров до села Егорьевское, еще одного старинного поселения, которое было центром золотодобычи в регионе. В его окрестностях моют золото и до сих пор, но и добраться до мест, где работают артели, непросто, да и там будут не рады появлению туриста. В самом же Егорьевске есть музей золотодобычи с реконструкцией рудника. Но тратить ли на это время — решать вам.
На наш взгляд, от водопада лучше сразу отправиться дальше на восток, в сторону села Петени. Оно расположено в низине у реки Бердь. Перед самым спуском в долину реки направо будет уходить полевая дорога. Сворачивайте туда, и вскоре вашему взору предстанет заброшенный мраморный карьер — очень созерцательное и красивое место.
Здесь добывали белый и розовый мрамор, по качеству один из лучших в России. Точных причин, почему разработка была прекращена, в открытых источниках найти не удалось. И не пытайтесь сразу запостить крутое селфи в соцсети — интернет здесь доступен только через спутниковую тарелку.
Село Петени — финальная точка в путешествии на восток Маслянинского района. Дальше дороги нет, только вздымаются отроги Салаирского кряжа. Поселение со всех сторон окружено черновой тайгой, а через Бердь переброшен подвесной мост. Не такой длинный, как в Суенге, но тоже очень атмосферный. И ради таких видов и звенящей тишины точно стоит ехать в сибирскую глубинку.