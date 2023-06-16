Водопадом, на самом деле, это назвать сложно, скорее, красивый каскадный перелив реки. Существует расхожий штамп, что это остатки старой малой ГЭС, плотина которой образовала запруду на реке Суенга. Однако, это не совсем верная информация. Это недостроенная ГЭС, которую начали возводить в период, когда малая колхозная гидроэнергетика уже была признана неэффективной. Вот и бросили стройку на начальном этапе. А как выглядит настоящая заброшенная ГЭС в Тогучинском районе, вы можете посмотреть здесь. У Суенгинского водопада есть только один недостаток — в любое время, даже в разгар рабочего дня здесь всегда есть туристы.