Вода в Оби и Новосибирском водохранилище поднялась до 18 °C: купаться холодно

Вода в Новосибирском водохранилище поднялась до 18 °C, о чем свидетельствуют данные сервисов. Правда, для купания более комфортная температура от 20 °C, однако сибиряки не смогут устоять на выходных от отдыха на пляжах и купания в водоемах.