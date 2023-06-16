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Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных

16 июня 2023, 05:16
Фото: 1MI
Вода прохладная

Вода в Оби и Новосибирском водохранилище поднялась до 18 °C: купаться холодно

Вода в Новосибирском водохранилище поднялась до 18 °C, о чем свидетельствуют данные сервисов. Правда, для купания более комфортная температура от 20 °C, однако сибиряки не смогут устоять на выходных от отдыха на пляжах и купания в водоемах.

По данным Западно-Сибирского УГМС, температура на утро 16 июня в Новосибирском водохранилище составляет 18,7 °C. В реке Обь 17,6 °C.

Сайт world-weather свидетельствует о том, что температура воды в Новосибирске поднялась до +16 °C.

Стоит отметить, что погодные сервисы обещают потепление только на предстоящих выходных. Прогреется воздух до +27 °C. Сейчас средняя температура воздуха составляет +20…+23 °C. Осадков не ожидается.

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#Эмилия Губарева#Новосибирское водохранилище#Обь#Погода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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