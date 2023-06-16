Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По данным Западно-Сибирского УГМС, температура на утро 16 июня в Новосибирском водохранилище составляет 18,7 °C. В реке Обь 17,6 °C.
Сайт world-weather свидетельствует о том, что температура воды в Новосибирске поднялась до +16 °C.
Стоит отметить, что погодные сервисы обещают потепление только на предстоящих выходных. Прогреется воздух до +27 °C. Сейчас средняя температура воздуха составляет +20…+23 °C. Осадков не ожидается.