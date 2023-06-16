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Тепло снова накроет Новосибирск в выходные — прогноз погоды на 17 и 18 июня

16 июня 2023, 02:16
Фото: 1MI
В городе потеплеет

В Новосибирск придет потепление до +27 ℃ с дождем в выходные

В выходные дни жителей Новосибирска ожидает теплая погода с небольшой вероятностью осадков. Популярные погодные сервисы сообщают, что к концу недели температура воздуха поднимется до +27 ℃.

Так, по данным «Яндекс. Погоды», в субботу, 17 июня, днём будет около +25 ℃. Возможен небольшой дождь, а ночью температура опустится до +16 ℃. Воскресенье, 18 июня, будет прохладнее, максимальная температура составит примерно +21 ℃. Ожидается утренний дождь, а вечером станет еще холоднее — до +13 ℃.

Сервис Gismeteo прогнозирует более высокую температуру воздуха — до +26 ℃ в субботу и до +27 ℃ в воскресенье. Утром в субботу будет ясно, а к началу вечера облачно. Воскресенье также будет пасмурным, однако без вероятности осадков.

В целом, в выходные дни небольшой дождь не помешает жителям насладиться теплой погодой. Постепенное увеличение температуры воздуха и сохранение комфортных для отдыха облачных условий создадут благоприятную атмосферу в городе.

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#Тепло#Лето#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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