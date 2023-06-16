Сервис Gismeteo прогнозирует более высокую температуру воздуха — до +26 ℃ в субботу и до +27 ℃ в воскресенье. Утром в субботу будет ясно, а к началу вечера облачно. Воскресенье также будет пасмурным, однако без вероятности осадков.