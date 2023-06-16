Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Так, по данным «Яндекс. Погоды», в субботу, 17 июня, днём будет около +25 ℃. Возможен небольшой дождь, а ночью температура опустится до +16 ℃. Воскресенье, 18 июня, будет прохладнее, максимальная температура составит примерно +21 ℃. Ожидается утренний дождь, а вечером станет еще холоднее — до +13 ℃.
Сервис Gismeteo прогнозирует более высокую температуру воздуха — до +26 ℃ в субботу и до +27 ℃ в воскресенье. Утром в субботу будет ясно, а к началу вечера облачно. Воскресенье также будет пасмурным, однако без вероятности осадков.
В целом, в выходные дни небольшой дождь не помешает жителям насладиться теплой погодой. Постепенное увеличение температуры воздуха и сохранение комфортных для отдыха облачных условий создадут благоприятную атмосферу в городе.