По словам Анатолия Локтя, в 2023 году на ремонт тротуаров из городского бюджета выделено 145 млн рублей, еще 50 млн рублей на эти цели запланировано в региональном бюджете. Вдоль улицы Танкистов в районе СК «Заря» ремонтируют два участка тротуара общей площадью более 1000 квадратных метров. Площадь одного из них — 566 кв. метров, второго — 583 кв. метра. Компания «Дорсиб плюс» приступила к работам 10 июня. Будет реконструирован бордюр, уложен новый асфальт и обустроен новый газон вдоль тротуара. Срок завершения работ по контракту — 20 сентября. Однако подрядчик планирует сдать объект до конца июня.