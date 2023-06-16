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В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют рекордное количество тротуаров

16 июня 2023, 11:05
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Работы на улице Танкистов планируют закончить раньше предусмотренного контрактом срока
В текущем году в Ленинском районе отремонтируют 22 объекта — это почти треть от всего запланированного объёма. Работы на улице Танкистов проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам Анатолия Локтя, в 2023 году на ремонт тротуаров из городского бюджета выделено 145 млн рублей, еще 50 млн рублей на эти цели запланировано в региональном бюджете. Вдоль улицы Танкистов в районе СК «Заря» ремонтируют два участка тротуара общей площадью более 1000 квадратных метров. Площадь одного из них — 566 кв. метров, второго — 583 кв. метра. Компания «Дорсиб плюс» приступила к работам 10 июня. Будет реконструирован бордюр, уложен новый асфальт и обустроен новый газон вдоль тротуара. Срок завершения работ по контракту — 20 сентября. Однако подрядчик планирует сдать объект до конца июня.

«Тротуар вдоль улицы Танкистов обеспечивает подход жителей Западного жилмассива к спорткомплексу „Заря“ и клинике МНТК „Микрохирургия глаза“. Здесь большой пешеходный трафик, по этой дороге на футбольное поле ходят ребятишки, которые занимаются в „Заре“. Наша задача — сделать их путь не только удобным, но и безопасным», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

По словам главу муниципалитета, за качеством выполненных работ постоянно ведётся независимый контроль. Срок гарантии на отремонтированный тротуар — 4 года.

Всего в Новосибирске в этом году планируют отремонтировать больше сотни тротуарных объектов, из них 71 участок — на средства городского бюджета, 22 из которых находятся в Ленинском районе.

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