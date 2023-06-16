С нового учебного года на базе гимназии № 12 начнёт работать центр профессионального образования — ученики девятых классов смогут пройти здесь обучение и получить рабочую профессию. Для создания центра выделено здание, которое несколько лет пустовало.

Специальный образовательный центр создадут в Калининском районе Новосибирска, в здании бывшего детского сада на ул. Народной, 33, которое передали МАОУ «Гимназия № 12». После завершения ремонта там преподаватели учреждений среднего специального образования будут вести подготовку школьников по рабочим специальностям. Ход ремонтных работ проконтролировал мэр Новосибирска. «Сейчас идёт бурное развитие промышленности, многие производства восстанавливаются, в том числе в Новосибирске. Я неоднократно слышал от руководителей предприятий, что наблюдается дефицит кадров рабочих специальностей. Работники требуются и в малом бизнесе — в лёгкой промышленности, в сфере услуг. Задача — обучить ребят рабочим профессиям, чтобы они могли прийти на производство после школы. В Советском и Ленинском районах уже работают подобные центры. Третье такое учреждение откроется здесь, в Калининском районе. Возможность обучаться будет не только у учеников 12-й гимназии, но и других близлежащих школ», — отметил Анатолий Локоть. В 2022 году в здании бывшего детсада были отремонтированы кровля, система отопления, заменены окна. Сейчас идут общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы. В июле будет заасфальтирована территория и отремонтирован фасад здания. Готовность объекта составляет 80%. В новом центре ученики девятых классов смогут получить предпрофильное профессиональное образование по следующим направлениям: мобильная робототехника, парикмахер, эстетическая косметология, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, мастер слесарных работ, портной, дизайнер одежды, сообщили в пресс-центре мэрии. По словам директора гимназии № 12 Юлии Фауст, все места в новом образовательном центре на будущий год уже заняты. Читайте также: Сколько стоит зумер: молодые россияне оценили свои профессиональные навыки В Новосибирске откроют прокурорский класс в школе №54 с 1 сентября «Потеряем детей»: борьбу с нейросетями начали учителя в школах Новосибирска