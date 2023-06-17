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Двух девочек сбил водитель Lada в Новосибирске — он был пьян

17 июня 2023, 08:48
Фото: ГИБДД НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске СК начал проверку из-за ДТП с двумя пострадавшими детьми

В пятницу, 16 июня 41-летний мужчина в нетрезвом состоянии на автомобиле Lada сбил двух подростков, 13 и 17 лет, после чего врезался в дерево. Подробности сообщают в ГИБДД региона и в СУ СК по НСО.

В Новосибирске Следственный комитет проводит проверку в связи с пьяным ДТП, которое произошло вечером 16 июня на улице Зеленой.

Водитель, управлявший автомобилем Lada в нетрезвом состоянии, наехал на двух подростков в возрасте 13 и 17 лет и, после этого, врезался в дерево.

После аварии девочек, получивших травмы в результате ДТП, доставили в больницу. Однако жизни пострадавших ничего не угрожает. В отношении водителя был составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Пьяный водитель без прав в Новосибирске сбил двух девочек
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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#18+#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск
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