Двух девочек сбил водитель Lada в Новосибирске — он был пьян

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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В Новосибирске Следственный комитет проводит проверку в связи с пьяным ДТП, которое произошло вечером 16 июня на улице Зеленой.
Водитель, управлявший автомобилем Lada в нетрезвом состоянии, наехал на двух подростков в возрасте 13 и 17 лет и, после этого, врезался в дерево.
После аварии девочек, получивших травмы в результате ДТП, доставили в больницу. Однако жизни пострадавших ничего не угрожает. В отношении водителя был составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии.