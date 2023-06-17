Двух девочек сбил водитель Lada в Новосибирске — он был пьян

В Новосибирске СК начал проверку из-за ДТП с двумя пострадавшими детьми

В пятницу, 16 июня 41-летний мужчина в нетрезвом состоянии на автомобиле Lada сбил двух подростков, 13 и 17 лет, после чего врезался в дерево. Подробности сообщают в ГИБДД региона и в СУ СК по НСО.