Енотиха спасла жизнь псу, которого довели до полусмерти хозяева в Новосибирске

Как пишет «КП-Новосибирск», хозяева пса уехали со съемной квартирой и не вернулись, оставив Персика без еды. Животному вовремя пришли на помощь и перевезли его в енотокафе, где за ним начали ухаживать. На помощь пришли даже местные обитатели ― еноты ― которые подружились с собакой.