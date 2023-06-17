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Енотиха спасла жизнь псу, которого довели до полусмерти хозяева в Новосибирске

17 июня 2023, 12:19
Фото: 1MI
Пес обрел новых хозяев
В Новосибирске нашли брошенную собаку, которую мучили голодом в запертой квартире. Животное было полуживым и боялось всего ― звуков и прикосновений. У спасенной собаки появился новый друг ― енотиха Булочка из местного енотокафе, где она живет.

Как пишет «КП-Новосибирск», хозяева пса уехали со съемной квартирой и не вернулись, оставив Персика без еды. Животному вовремя пришли на помощь и перевезли его в енотокафе, где за ним начали ухаживать. На помощь пришли даже местные обитатели ― еноты ― которые подружились с собакой.

Персик стал чувствовать себя лучше благодаря заботе. Постепенно он начал воровать у енотов еду и, самое главное, завязал дружеские отношения с енотихой Булочкой. Она стала его опорой и учителем, научила Персика есть правильно из миски.

На данный момент судьба собаки изменилась к лучшему. Спасенного пса взяла к себе семейная пара, которая живет за городом и имеет большой опыт ухода за животными. Теперь Персик не одинок и его окружают заботой и любовью.

Собака неделю жила в заброшенном погребе в Новосибирске без еды и воды
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#Эмилия Губарева#Собака#Животные#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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