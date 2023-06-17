Енотиха спасла жизнь псу, которого довели до полусмерти хозяева в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как пишет «КП-Новосибирск», хозяева пса уехали со съемной квартирой и не вернулись, оставив Персика без еды. Животному вовремя пришли на помощь и перевезли его в енотокафе, где за ним начали ухаживать. На помощь пришли даже местные обитатели ― еноты ― которые подружились с собакой.
Персик стал чувствовать себя лучше благодаря заботе. Постепенно он начал воровать у енотов еду и, самое главное, завязал дружеские отношения с енотихой Булочкой. Она стала его опорой и учителем, научила Персика есть правильно из миски.
На данный момент судьба собаки изменилась к лучшему. Спасенного пса взяла к себе семейная пара, которая живет за городом и имеет большой опыт ухода за животными. Теперь Персик не одинок и его окружают заботой и любовью.