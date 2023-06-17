Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске

Среди других вакансий со значительным доходом есть невролог на первично-сосудистом отделении больницы №25 (100 тысяч рублей в месяц), терапевт-стоматолог в стоматологической поликлинике (98 тысяч рублей), а также операционная медсестра в многопрофильном центре (от 75 тысяч рублей в месяц).