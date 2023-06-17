atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Изображение материала

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске

17 июня 2023, 02:18
Фото: 1MI
Врачи зарабатывают от 100 тысяч рублей
Ко Дню медика аналитики портала «Зарплаты.ру» провели исследование о заработной плате в медицинских профессиях.

По результатам, наибольшие выплаты достаются стоматологу-ортопеду в клинике на улице Семьи Шамшиных. Его заработок может достигать 300 тысяч рублей в месяц при условии наличия современных навыков, сертификата и стремления к развитию.

Также опытный специалист УЗИ может получать от 180 тысяч рублей в частной клинике. Другая высокооплачиваемая работа — проведение склероскопии и лазерных процедур для лечения вен. Опытному сердечно-сосудистому хирургу предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.

Среди других вакансий со значительным доходом есть невролог на первично-сосудистом отделении больницы №25 (100 тысяч рублей в месяц), терапевт-стоматолог в стоматологической поликлинике (98 тысяч рублей), а также операционная медсестра в многопрофильном центре (от 75 тысяч рублей в месяц).

В Новосибирске врачи с помощью робота делали сложную операцию пациенту в Китае
Узнать подробнее
Читайте также:
Стоматолог в Новосибирске оставил в десне девушки кусок металла
#Эмилия Губарева#Врач#Медики#Зарплата#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Вчера, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Вчера, 03:54
Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске
Вчера, 04:20
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
15 июня 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Вчера, 01:41