Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
По результатам, наибольшие выплаты достаются стоматологу-ортопеду в клинике на улице Семьи Шамшиных. Его заработок может достигать 300 тысяч рублей в месяц при условии наличия современных навыков, сертификата и стремления к развитию.
Также опытный специалист УЗИ может получать от 180 тысяч рублей в частной клинике. Другая высокооплачиваемая работа — проведение склероскопии и лазерных процедур для лечения вен. Опытному сердечно-сосудистому хирургу предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.
Среди других вакансий со значительным доходом есть невролог на первично-сосудистом отделении больницы №25 (100 тысяч рублей в месяц), терапевт-стоматолог в стоматологической поликлинике (98 тысяч рублей), а также операционная медсестра в многопрофильном центре (от 75 тысяч рублей в месяц).