Первые летние грибы пошли в Новосибирской области в июне 2023

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Любители «тихой охоты» постят фотографии своих находок в социальных сетях. Сейчас наиболее распространены подосиновики, подберезовики и даже белые грибы.
Правда, много их не собрать, но утешает отсутствие червивых экземпляров. Самое лучшее место для сбора грибов — район Нового поселка и село Гусиный Брод.
Есть вероятность, что грибы можно обнаружить и в других местах, однако это остается загадкой: местные грибники хранят локации в тайне.