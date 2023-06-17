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Первые летние грибы пошли в Новосибирской области в июне 2023

17 июня 2023, 10:49
Фото: atas.info
Грибы появились в лесах
Лето в Новосибирской области началось с сильной жары: в регионе уже пошли первые грибы в лесах с приходом небольших дождей.

Любители «тихой охоты» постят фотографии своих находок в социальных сетях. Сейчас наиболее распространены подосиновики, подберезовики и даже белые грибы.

Правда, много их не собрать, но утешает отсутствие червивых экземпляров. Самое лучшее место для сбора грибов — район Нового поселка и село Гусиный Брод.

Есть вероятность, что грибы можно обнаружить и в других местах, однако это остается загадкой: местные грибники хранят локации в тайне.

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#Эмилия Губарева#Грибы#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#Новосибирск
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