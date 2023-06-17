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Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске

17 июня 2023, 02:47
Фото: 1MI
Рабочий погиб
На ТЭЦ-5 в Новосибирске произошел шокирующий инцидент, в результате которого один рабочий погиб и трое пострадали.

По официальным данным, четверо сотрудников выполняли работы по ремонту 7-метрового резервуара, когда внутри него раздался хлопок. В результате этого, техники упали в емкость, глубина которой достигала выше семи метров. Трое пострадали, один человек погиб.

Погибший работал на подрядной организации. Одного сотрудника ТЭЦ и двух рабочих от компании-подрядчика доставили в областной ожоговый центр.

В Следственном комитете сообщили, что место происшествия — насосная станция нефтеочистных стоков. Расследование уже начато.

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