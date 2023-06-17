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Тополиный пух засыпал улицы Новосибирска

17 июня 2023, 06:57
Фото: atas.info
Белая пелена лежит во дворах
Новосибирск накрыл тополиный пух: белая пелена летает и лежит по всему городу.

В Новосибирске начался сезон тополиного пуха в 2023 году. Жители города уже заметили его на деревьях в скверах и парках, на улицах и тротуарах. Цветение тополей вызвано теплой погодой, которая недавно установилась в городе.

На время цветения тополей людям, страдающим от аллергии, приходится непросто. Несмотря на то, что аллергии на тополиный пух не бывает, он может переносить пыльцу других цветущих растений, что усиливает проявления аллергической реакции.

Чтобы снизить негативные последствия, врачи рекомендуют проводить влажную уборку квартиры и промывать нос солевым раствором. Кроме аллергиков, тополиный пух доставит хлопоты и сотрудникам МЧС.

В условиях жаркой и сухой погоды он может стать источником массовых пожаров. Согласно данным МЧС, тополевый пух быстро воспламеняется. Зачастую хулиганы его поджигают, что приводит к серьезному пожару.

Новосибирск засыпало тополиным пухом: как с ним справиться и что нельзя делать
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#Эмилия Губарева#Тополиный пух#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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