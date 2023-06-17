В Бердске загорелся подъезд дома — 15 человек эвакуированы, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Возгорание началось в подъезде. Огонь быстро распространился и уничтожил коляску, а также повредил две двери.
Прибывшие спасательные службы эвакуировали из горящего здания 15 человек, в том числе троих несовершеннолетних. Для эвакуации двух жильцов потребовалось использование специальных устройств.
В результате происшествия пострадала 19-летняя девушка, которой оказали медицинскую помощь. Причина возгорания пока не установлена, но расследование этого инцидента ведут компетентные органы.