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В Бердске загорелся подъезд дома — 15 человек эвакуированы, есть пострадавшие

17 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
Пожар вспыхнул в подъезде

В Бердске загорелся подъезд дома на Гранитной

В Бердске произошел пожар в жилом доме на улице Гранитной. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу.

Возгорание началось в подъезде. Огонь быстро распространился и уничтожил коляску, а также повредил две двери.

Прибывшие спасательные службы эвакуировали из горящего здания 15 человек, в том числе троих несовершеннолетних. Для эвакуации двух жильцов потребовалось использование специальных устройств.

В результате происшествия пострадала 19-летняя девушка, которой оказали медицинскую помощь. Причина возгорания пока не установлена, но расследование этого инцидента ведут компетентные органы.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Дом#Бердск#Происшествия#Общество#Новосибирская область
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