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В Новосибирском военном институте начался 47-й выпуск офицеров

17 июня 2023, 03:46
Фото: atas.info
Выпускной начался в НВИ
Для курсантов выпускного курса Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева нынешний учебный год подходит к концу. Теперь они являются офицерами войск национальной гвардии Российской Федерации.

Военный институт вот-вот завершит свой 47-й выпуск курсантов, которые стали офицерами войск нацгвардии. Празднование началось на плацу Новосибирского института в субботу, 17 июня.

Порядка 300 молодых лейтенантов окончили военный институт, десятки выпускников были награждены дипломами с отличием. Некоторые даже получили золотые медали и их имена будут сохранены на доске почета института. Вручение погонов новым лейтенантам произошло в торжественной обстановке накануне.

Впервые выпускников поздравили космонавт из Новосибирска Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов. Торжественная программа в настоящий момент еще не закончена. Завершиться официальная часть выпуска традиционным балом и салютом из фуражек.

Последняя поверка курсантов НВИ прошла на набережной в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Выпускной#Общество#Образование#Новосибирск
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