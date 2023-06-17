В Новосибирском военном институте начался 47-й выпуск офицеров

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Военный институт вот-вот завершит свой 47-й выпуск курсантов, которые стали офицерами войск нацгвардии. Празднование началось на плацу Новосибирского института в субботу, 17 июня.
Порядка 300 молодых лейтенантов окончили военный институт, десятки выпускников были награждены дипломами с отличием. Некоторые даже получили золотые медали и их имена будут сохранены на доске почета института. Вручение погонов новым лейтенантам произошло в торжественной обстановке накануне.
Впервые выпускников поздравили космонавт из Новосибирска Анна Кикина и актер Дмитрий Певцов. Торжественная программа в настоящий момент еще не закончена. Завершиться официальная часть выпуска традиционным балом и салютом из фуражек.