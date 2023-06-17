В Новосибирском военном институте начался 47-й выпуск офицеров

Порядка 300 молодых лейтенантов окончили военный институт, десятки выпускников были награждены дипломами с отличием. Некоторые даже получили золотые медали и их имена будут сохранены на доске почета института. Вручение погонов новым лейтенантам произошло в торжественной обстановке накануне.