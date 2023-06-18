Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Центральный районный суд Новосибирска принял к рассмотрению иск о признании наличия на земельном участке, входящем в границы Плотниковского сельсовета Новосибирского района, редчайших растений, занесенных в Красные книги соседних регионов. Истцами выступают жители населенных пунктов Плотниковского сельсовета и представители некоммерческих садоводческих товариществ, расположенных в этом районе. В качестве ответчика привлечено Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Истцы основываются на официальном экспертном заключении главного научного сотрудника лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николая Лащинского. По результатам обследования земель в верховьях рек Ярская и Боровая ученый сделал вывод о наличии на этой территории редчайших видов растений, произраставших на Земле в доледниковый период. В частности, фиалки удивительной, чистеца лесного и мятлика складчатого. Последний включен в Красные книги Томской и Кемеровской областей.
Но наиболее удивительной оказалась находка большой популяции ужовника обыкновенного. Это наиболее древний папоротник в сибирской флоре. Он включен в Красные книги всех соседствующих с Новосибирской областью регионов: Омской, Томской, Кемеровской областей, Республики Алтай и Алтайского края.
«Одна только находка хорошей жизнеспособной популяции этого редчайшего вида является достаточной причиной для организации здесь охраняемой территории», — пишет эксперт.
Однако в региональном Минприроды заключение специалиста проигнорировали.
«В случае признания судом наличия и ценности этих растений появляются все основания к созданию особо охраняемой природной территории и переносу строительства мусорного полигона на другой участок», — считает один из истцов, представитель Совета ветеранов Плотниковского сельсовета Александр Старостин.
Первое рассмотрение этого иска назначено на 12 июля текущего года.
Кроме того, Центральный суд будет рассматривать еще один иск от другой инициативной группы жителей Плотниковского сельсовета, которые требуют признать, что организация полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в непосредственной близости от их домов нарушает их право на комфортную жизнь. Здесь ответчиком выступает правительство Новосибирской области. Предварительное судебное заседание по этому иску назначено на 21 июня.
Напомним, что так называемый Правобережный мусорный полигон предполагается построить в рамках концессионного соглашения в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста.