Кроме того, Центральный суд будет рассматривать еще один иск от другой инициативной группы жителей Плотниковского сельсовета, которые требуют признать, что организация полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в непосредственной близости от их домов нарушает их право на комфортную жизнь. Здесь ответчиком выступает правительство Новосибирской области. Предварительное судебное заседание по этому иску назначено на 21 июня.