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В Новосибирске мужчина уснул на тротуаре с плюшевым медведем в обнимку

18 июня 2023, 14:30
Фото: АСТ-54/ВК
Прохожие заметили мужчину, спящего на тротуаре в Новосибирске с плюшевым медведем. Эту интересную картину засняли на видео и опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На фотографии видно, как мужчина средних лет спит на бордюре, используя игрушку медведя в качестве подушки. Подписчики в комментариях начали предлагать свои версии, почему мужчина решил подремать в таком необычном месте.

Одни полагают, что он просто устал нести тяжелую игрушку и решил прилечь ненадолго. Другие, более серьезны, предположили, что он потерял сознание и порекомендовали вызвать врачей.

Большинство сибиряков развеселило происходящее. Они подумали, что мужчина перепил, купил плюшевого медведя, чтобы извиниться перед детьми, но они подарок не приняли.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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