В Новосибирске мужчина уснул на тротуаре с плюшевым медведем в обнимку

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На фотографии видно, как мужчина средних лет спит на бордюре, используя игрушку медведя в качестве подушки. Подписчики в комментариях начали предлагать свои версии, почему мужчина решил подремать в таком необычном месте.
Одни полагают, что он просто устал нести тяжелую игрушку и решил прилечь ненадолго. Другие, более серьезны, предположили, что он потерял сознание и порекомендовали вызвать врачей.
Большинство сибиряков развеселило происходящее. Они подумали, что мужчина перепил, купил плюшевого медведя, чтобы извиниться перед детьми, но они подарок не приняли.