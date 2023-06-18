В Новосибирске сектанты ищут православных наложниц в свой гарем

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В своей группе во «ВКонтакте» представители епархии написали, что по храмам ходят члены секты «Служба духовной безопасности». Они носят рясы и вводят в заблуждение прихожан.
Сектанты пропагандируют идею нерушимости брака. Также призывают заводить любовниц в качестве наложниц после развода с женами.
В целях обеспечения духовной безопасности прихожан представители Новосибирской Митрополии призывают всех служащих церквей следить за посетителями и сообщать о подозрительных действиях.