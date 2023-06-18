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В Новосибирске сектанты ищут православных наложниц в свой гарем

18 июня 2023, 06:18
Фото: 1MI
Сектанты, собирающие гарем, объявились в православных храмах Новосибирска. Об этом прихожан предупредили служители Новосибирской Митрополии.

В своей группе во «ВКонтакте» представители епархии написали, что по храмам ходят члены секты «Служба духовной безопасности». Они носят рясы и вводят в заблуждение прихожан.

Сектанты пропагандируют идею нерушимости брака. Также призывают заводить любовниц в качестве наложниц после развода с женами.

В целях обеспечения духовной безопасности прихожан представители Новосибирской Митрополии призывают всех служащих церквей следить за посетителями и сообщать о подозрительных действиях.

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#Церковь#Секта#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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