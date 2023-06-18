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В Новосибирске составили статистику пьяных самоубийств

18 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI
Эксперты по судебной медицине собрали статистику о случаях самоубийств. Оказалось, что 70% смертей происходят при попытке суицида в состоянии опьянения.

Как сообщает судмедэксперт Новосибирской области Алексей Ламанов, всего случаев летальных исходов из-за алкоголя составляет около 700 тысяч за год. Также со спиртными напитками связано большинство бытовых преступлений.

Крупные больницы выявили, что 80% травм возникают именно после выпивания. Также до 95% утоплений.

«В 90% всех насильственных смертей каким-то образом играет роль алкоголь. Постоянное употребление приводит к нарушению психического состояния, плохому здоровью, раздражительности, ухудшению внимания, расстройству сна, может возникнуть также белая горячка», — говорит эксперт.

По словам Ламанова, человеческий организм не может привыкнуть к алкоголю: при любых дозах он является ядом.

#Алина Шефер#Суицид#Алкоголь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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