В Новосибирске составили статистику пьяных самоубийств

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как сообщает судмедэксперт Новосибирской области Алексей Ламанов, всего случаев летальных исходов из-за алкоголя составляет около 700 тысяч за год. Также со спиртными напитками связано большинство бытовых преступлений.
Крупные больницы выявили, что 80% травм возникают именно после выпивания. Также до 95% утоплений.
«В 90% всех насильственных смертей каким-то образом играет роль алкоголь. Постоянное употребление приводит к нарушению психического состояния, плохому здоровью, раздражительности, ухудшению внимания, расстройству сна, может возникнуть также белая горячка», — говорит эксперт.
По словам Ламанова, человеческий организм не может привыкнуть к алкоголю: при любых дозах он является ядом.