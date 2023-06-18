atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Изображение материала

Выигранные в лотерею 8,9 млн рублей оказались не нужны новосибирцам

18 июня 2023, 04:12
Фото: Артур Салимов / 1MI
Неизвестно почему новосибирцы не спешат забрать свои выигрыши в лотерее
Пресс-служба «Национальной лотереи» сообщила о том, что победители из Новосибирска до сих пор не забрали выигранные 8,9 млн рублей.

Названная в пресс-службе сумма в 8,9 млн рублей не является выигрышем по одному билету — более 50 тысяч билетов с 2022 года, которые были куплены жителями Новосибирска и Новосибирской области, оказались выигрышными, но победители до сих пор не обратились за своими деньгами.

Такая тенденция существует не только в Новосибирской области. В России на данный момент в розыгрышах «Национальной лотереи» есть 2 млн уже разыгранных выигрышных билетов, по которым можно получить 330 млн рублей в общей сумме, но победители еще не пришли за своими деньгами.

Денежный приз хранится до 7 месяцев, все это время можно обратиться за выплатой. Чаще всего победители не обращаются за мелкими выигрышами до 100 рублей. Чаще всего это случается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других крупных городах.

Просто проверьте свои билеты еще раз, — обращается пресс-служба «Национальной лотереи» к участникам.

«Поэтому мы призываем участников еще раз проверить билеты и обратиться в местное отделение почты, чтобы забрать свой приз», — отметили в пресс-службе.

Новосибирская область — не единственный регион России, где победители лотереи не спешат за выигрышем. В список субъектов, где жители не забирают денежные призы, входят также Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие.

Новогодняя лотерея обогатила на 1 млн 13 жителей Новосибирской области
Узнать подробнее

В Новогодней лотерее выиграли 13 жителей Новосибирской области, они получили денежные призы на общую сумму 1 млн рублей.

#Ольга Храмушкина#Общество#Лотерея#Выигрыш#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Эту схему я придумал месяц назад» — жулика-ютубера разоблачил блогер из Новосибирска
16 июня 13:28
ТОП-10 лучших фото с выпускного офицеров в Новосибирском военном институте (НВИ)
Вчера, 05:27
Рабочий погиб во время ремонта резервуара на ТЭЦ-5 в Новосибирске
Вчера, 02:47
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
15 июня 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в Новосибирске
Вчера, 02:18
Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище: можно ли купаться на выходных
16 июня 05:16