Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Названная в пресс-службе сумма в 8,9 млн рублей не является выигрышем по одному билету — более 50 тысяч билетов с 2022 года, которые были куплены жителями Новосибирска и Новосибирской области, оказались выигрышными, но победители до сих пор не обратились за своими деньгами.
Такая тенденция существует не только в Новосибирской области. В России на данный момент в розыгрышах «Национальной лотереи» есть 2 млн уже разыгранных выигрышных билетов, по которым можно получить 330 млн рублей в общей сумме, но победители еще не пришли за своими деньгами.
Денежный приз хранится до 7 месяцев, все это время можно обратиться за выплатой. Чаще всего победители не обращаются за мелкими выигрышами до 100 рублей. Чаще всего это случается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других крупных городах.
Просто проверьте свои билеты еще раз, — обращается пресс-служба «Национальной лотереи» к участникам.
«Поэтому мы призываем участников еще раз проверить билеты и обратиться в местное отделение почты, чтобы забрать свой приз», — отметили в пресс-службе.
Новосибирская область — не единственный регион России, где победители лотереи не спешат за выигрышем. В список субъектов, где жители не забирают денежные призы, входят также Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие.
В Новогодней лотерее выиграли 13 жителей Новосибирской области, они получили денежные призы на общую сумму 1 млн рублей.