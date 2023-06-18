Названная в пресс-службе сумма в 8,9 млн рублей не является выигрышем по одному билету — более 50 тысяч билетов с 2022 года, которые были куплены жителями Новосибирска и Новосибирской области, оказались выигрышными, но победители до сих пор не обратились за своими деньгами.