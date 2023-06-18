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Выпивоха обливал пассажиров автобуса в Новосибирске вином и пел матерные песни

18 июня 2023, 06:53
Фото: 1MI
Пьяный пассажир облил вином людей в автобусе Новосибирска

В Новосибирске пьяный мужчина окатил вином пассажиров автобуса

Неадекватный мужчина облил женщин вином в одном из автобусов в Новосибирске. На хулигана пожаловались в соцсетях.

Инцидент произошел 17 июня. В транспорт зашел пьяный мужчина с бутылкой вина. В какой-то момент он начал распевать песни, ругаться матом и обливать пассажиров выпивкой.

«Мужчина был очень пьян. Его пытались утихомирить водитель и кондуктор, но он их не слушал. Облил меня с подругой вином. Пришлось вызывать полицию», — сообщили Atas.info пострадавшие от дебошира пассажирки.

Полицейские ожидали мужчину на следующей остановке. Его задержали и увезли в отделение.

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#Алина Шефер#Пьяные#Автобус#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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