Выпивоха обливал пассажиров автобуса в Новосибирске вином и пел матерные песни

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Инцидент произошел 17 июня. В транспорт зашел пьяный мужчина с бутылкой вина. В какой-то момент он начал распевать песни, ругаться матом и обливать пассажиров выпивкой.
«Мужчина был очень пьян. Его пытались утихомирить водитель и кондуктор, но он их не слушал. Облил меня с подругой вином. Пришлось вызывать полицию», — сообщили Atas.info пострадавшие от дебошира пассажирки.
Полицейские ожидали мужчину на следующей остановке. Его задержали и увезли в отделение.