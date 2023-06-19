Андрей Воробьев: В рамках ПМЭФ-2023 Подмосковье заключило 36 контрактов

В Ступине появится предприятие по изготовлению газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет одним из самых крупных по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» вложит двадцать шесть миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в обновление Коломенского колледжа, где будут готовить профессиональные кадры для предприятия.