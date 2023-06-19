Андрей Воробьев: В рамках ПМЭФ-2023 Подмосковье заключило 36 контрактов

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Как пишет издание «Подмосковье сегодня», соглашение с компанией из Китая об инвестициях в объеме порядка миллиарда рублей стало одним из самых важных. Средства будут направлены на строительство в Воскресенске завода по производству субстанции гепарина натрия. Соответствующий договор был подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым и соучредителем ООО «Северный океан» Ван Юнцином.
На территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе построят медицинское учреждение. В нем с использованием метода онкотераностики будут выявлять и лечить онкологические заболевания. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2025 год. Инвестиции в проект оцениваются в пять миллиардов рублей.
Соглашение региона с компанией «Росагролизинг» позволит производителям сельскохозяйственной продукции брать сельхозтехнику в лизинг на выгодных условиях. На данный момент через эту компанию приобретается каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн.
Еще одна договоренность была заключена с компанией «ИмпортЛогистик». В соответствии с ней в Подмосковье организуют переработку и хранение сельхозпродукции. Инвестиции в проект составят 5,7 миллиарда рублей. Его реализация обеспечит создание семисот новых рабочих мест.
Деловые связи Московской области и Белоруссии продолжают укрепляться. Так, в Лыткарине белорусская компания организует кондитерское производство, работу транспортно-логистического комплекса и производство продуктов питания.
Договор с промышленным центром обработки металлов «Электроугли» стал одним из самых крупных в промышленной сфере. На предприятии начнут производство листов с полированной, шлифованной поверхностью, которые в процессе изготовления будут проходить многоуровневую технологическую обработку.
В Ступине появится предприятие по изготовлению газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет одним из самых крупных по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» вложит двадцать шесть миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в обновление Коломенского колледжа, где будут готовить профессиональные кадры для предприятия.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Петербургский международный экономический форум стал крупнейшим экономическим событием текущего года и регион тщательно к нему готовился. По словам Воробьева, все встречи и договоренности минувших лет уже показывают реальные результаты в виде новых рабочих мест и налогов в бюджет.