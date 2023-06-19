«В рамках отдельной квоты на 2023/2024 год в НГУ выделено 143 места» — сообщает руководитель пресс-службы НГУ Алина Ершова. Эти места распределены по разным факультетам, например, больше всего мест в рамках этой квоты выделено на механико-математический и на факультет естественных наук — по 24 бюджетных места. Общее количество бюджетных места в НГУ на очный бакалавриат составляет 1364 места. То есть отдельная квота составляет более 10% от общего количества бюджетных мест в НГУ.