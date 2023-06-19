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Названо число мест в НГУ для детей участников СВО, военнослужащих и Героев РФ

19 июня 2023, 10:02
Фото: atas.info
Новосибирский государственный университет выделил места на бюджете для детей участников СВО
Герои России и дети военнослужащих, в том числе, принимавших участие в СВО имеют преимущество при поступлении на бюджет в НГУ — для них выделено определенное количество бюджетных мест, так называемая отдельная льгота.

«В рамках отдельной квоты на 2023/2024 год в НГУ выделено 143 места» — сообщает руководитель пресс-службы НГУ Алина Ершова. Эти места распределены по разным факультетам, например, больше всего мест в рамках этой квоты выделено на механико-математический и на факультет естественных наук — по 24 бюджетных места. Общее количество бюджетных места в НГУ на очный бакалавриат составляет 1364 места. То есть отдельная квота составляет более 10% от общего количества бюджетных мест в НГУ.

В пресс-службе НГУ уточнили, что в рамках отдельной квоты в НГУ могут поступить три категории лиц:

1. Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

2. Дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:. К этой категории относятся дети контрактников и мобилизованных военнослужащий.

3. Дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных в другие государства органами и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

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#Ольга Храмушкина#Студенты#Вузы#Участник СВО#НГУ#Спецоперация#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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