Новосибирская область готовится к проведению выпускных вечеров

«Безусловно вопросы безопасности — главные вопросы, и за то, что проделана такая большая работа, вам спасибо, Сергею Александровичу Нелюбову, правоохранительным органам, — обратился к министру образования Губернатор. — Но важно и другое. И я предлагаю дать соответствующие установки на места: выпускные должны пройти как настоящие праздники, чтобы у ребят остались воспоминания не только о пандемийных ограничениях во время учёбы, о строгостях режима, но и воспоминания о школе, как о тёплом втором доме, где умеют проводить детей празднично во взрослую жизнь.