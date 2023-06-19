Новосибирцев предупреждают об урагане

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
«По данным ГМЦ, 20 июня в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди и грозы», — предупреждает ГУ МЧС по региону.
Кроме того, ожидается град и ураганный ветер до 25 метров в секунду. Новосибирцам напомнили единый телефон 112 для экстренных случаев.
Стоит отметить, что в случае попадания в эпицентр бури стоит сразу же зайти в любое помещение. Не рекомендуется стоять под деревьями, столбами ЛЭП и на остановочных пунктах.