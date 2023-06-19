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Новосибирцев предупреждают об урагане

19 июня 2023, 11:31
Фото: atas.info
Вторник в Новосибирске будет дождливым

Новосибирцам рассылают СМС-ки о шквалистом ветре и граде

Вторник 20 июня выдастся в Новосибирске весьма бурным. Горожанам уже рассылают СМС-сообщения о штормовом предупреждении.
«По данным ГМЦ, 20 июня в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди и грозы», — предупреждает ГУ МЧС по региону.

Кроме того, ожидается град и ураганный ветер до 25 метров в секунду. Новосибирцам напомнили единый телефон 112 для экстренных случаев.

Стоит отметить, что в случае попадания в эпицентр бури стоит сразу же зайти в любое помещение. Не рекомендуется стоять под деревьями, столбами ЛЭП и на остановочных пунктах.

Неделя холода и дождей ожидается в Новосибирской области — скачки температур от +2°C
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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Дождь#Штормовое предупреждение
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