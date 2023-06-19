Новосибирцы пожаловались на свалку с крысами возле остановки «Улица Тургенева»

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Согласно сообщению, опубликованному в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», местные жители беспокоятся из-за стойкого запаха от мусора и грызунов около свалки. Местоположение свалки — около остановки «Улица Тургенева».
Одна из подписчиц отметила, что в жилом массиве проживают много горожан, включая детей, страдающих от аллергических заболеваний и бронхиальной астмы. От неприятного запаха они чувствуют себя неважно.
По словам автора сообщения, управляющая компания и администрация не предпринимают никаких мер для очистки данной территории.