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Новосибирцы пожаловались на свалку с крысами возле остановки «Улица Тургенева»

19 июня 2023, 03:22
Фото: 1MI
По свалке бегают крысы
Жители Новосибирска выразили свое недовольство в соцсетях по поводу свалки, на которой присутствуют крысы. Она расположена возле остановки в Октябрьском районе.

Согласно сообщению, опубликованному в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», местные жители беспокоятся из-за стойкого запаха от мусора и грызунов около свалки. Местоположение свалки — около остановки «Улица Тургенева».

Одна из подписчиц отметила, что в жилом массиве проживают много горожан, включая детей, страдающих от аллергических заболеваний и бронхиальной астмы. От неприятного запаха они чувствуют себя неважно.

По словам автора сообщения, управляющая компания и администрация не предпринимают никаких мер для очистки данной территории.

Фото: «Инцидент Новосибирск»
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#Эмилия Губарева#Крысы#Свалки#Свалка#Общество#Город#Новосибирск
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